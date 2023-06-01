《金碩良言－黃俊碩》制定全面人口政策，提升香港生育率

《金碩良言》現時香港所面臨自回歸以來面對最嚴重的人口下跌問題，而人才一向是經濟的

根基，有人，我們社會才能夠穩步發展。正如習近平總書記在黨的二十大報告中亦都針對人才問

題，提出「全面提高人才自主培養品質，著力造就拔尖創新人才，聚天下英才而用之」，正正顯

示人才對於一個地方、一個國家的發展，起著至關重要的作用。因此，如何扭轉香港人口下跌，

成為香港社會最重要的課題之一。



香港面臨回歸以來最嚴重的人口下跌問題，主要是三方面。第一，就是疫情三年令到不少本

來在港工作的海外人才離開，離開了要他們短時間回來並不容易；第二，香港過去幾年出現回歸

以來最大規模的移居潮，特首亦都講過，香港勞動人口少了１４萬之多，而勞動人口下降影響著

各行各業，筆者在不同場合都經已講過，在此不再詳述；而最後就是生育率跌至３０年新低，長

遠更可能會對香港經濟發展帶來不可逆轉的壞影響，就此筆者想集中探討有關議題。



香港婦聯在今年初公布「港人生育意願２０２３」調查，發現只有２４％香港人願生育，和

香港去年的出生率一樣，同創歷年新低。由２０１３年，香港超過五萬七千名新生嬰兒出世，跌

至去年只有三萬二千五百名，跌幅高達百分之四十三，點解生育意願咁低？調查顯示，最大的問

題就是「土地問題」，後生一代負擔不起樓價所以不願意生育；其次就是育兒經濟壓力大，第三

就是工作壓力。



這三個原因，其實都是一個「錢」字。２００６年風之后李麗珊為一間銀行拍攝廣告時，提

出「養大一個ＢＢ要四百萬」，時至今日，該間銀行作出的最新推算，已經上升至六百萬，反映

出香港生兒育女的負擔何等沉重。而今時今日，市民經濟負擔已經咁重，還要面對勞動力不足，

「唔夠人做嘢」之下可能兩個人要做三個人甚至是四個人的工作，工作壓力之大可想而知，（筆

者本身就是一個活生生的例子，每日完成立法會的工作之後，夜晚仲要返公司處理公司事務，試

問筆者又點會諗生小朋友？） 而如果政府一直不去正視及解決這個問題，最終本港人口結構只

會跌入惡性循環。



為了讓香港擺脫出生率斷崖式下跌的困境，政府不能再坐以待斃，既然三大問題都和錢有關

，政府確實需要詳細考慮提供經濟誘因去刺激生育，可以吸取其他國家和地區的一些提升生育率

政策，例如提供稅務及生育補貼優惠、增加嬰幼兒托管服務及資助等政策措施。另外減輕香港市

民的生育負擔及壓力之餘，更需要進一步加快經濟發展，促進金融及創科產業的發展，為香港社

會創造更多更好的發展機遇。讓香港市民感到有前境、有希望、有上流的機會，自然會使更多的

年青人有信心成家立業，組織家庭，提升香港生育率。



此外，特區政府更不應抱著「有麝自然香」的心態看待境外人才，而是要採取更多積極進取

的政策，吸引更多境外人才來港發展時，同使這些他們在香港落地生根，例如：將境外人才來港

置業時繳交的額外印花稅，改為「先免後補」，減輕他們在港的置業壓力、容許境外人才子女來

港入讀公立學校等，令他們及他們的下一代能夠以香港為家，制定全面人口政策，以全方位、短

中長期方式去補充我們流失了的人口。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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