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01/06/2023 09:56

美國眾議院通過債限法案，恒指轉跌為升約２００點

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒指低位回升，最新美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，
通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。
消息傳出後港股有資金回流，轉跌為升，現升約２００點。
　　科技股領頭回升；阿里（０９９８８）升１﹒８６％，報７９﹒３５元；美團
（０３６９０）升４﹒１７％，報１１４﹒８元；騰訊（００７００）升３﹒０３％，報３２０
元；京東集團（０９６１８）升４﹒９２％，報１３２﹒１元。
　　金融股同樣反彈；港交所（００３８８）升３﹒２１％，報２９５﹒８元；友邦
（０１２９９）升１﹒５３％，報７６﹒２５元；中國平安（０２３１８）升０﹒２％，報
４９﹒８元。
　　現時，恒生指數報１８４３７，升２０３點或升１﹒１２％，主板成交２９９﹒１８億元。
國企指數報６２２７，升６４點或升１﹒０４％。恒生科技指數報３６９６，升７０點或升
１﹒９３％。
　　即月期指新報１８３５４，升１５４點，低水８４點。即月國指期貨報６１９２，升５１點
，低水３５點。即月科指期貨新報３７０９，升５９點，低水１２點。
　　上證綜合指數報３２１０，升６點或升０﹒１９％，成交１００９﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８７９，升８５點或升０﹒７９％，成交１６１５﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列十大升幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　４２﹒００元　升４﹒８７％
　　京東集團（０９６１８）　１３２﹒１０元　升４﹒９２％
　　長實（０１１１３）　　　　４４﹒３５元　升５﹒０９％
　　美團（０３６９０）　　　１１４﹒８０元　升４﹒１７％
　　騰訊（００７００）　　　３２０﹒００元　升３﹒０３％
　　新奧能源（０２６８８）　　９３﹒７５元　升３﹒０２％
　　港交所（００３８８）　　２９５﹒８０元　升３﹒２１％
　　翰森製藥（０３６９２）　　１３﹒３６元　升３﹒０９％
　　李寧（０２３３１）　　　　４２﹒９０元　升２﹒１４％
　　百度（０９８８８）　　　１２１﹒６０元　升１﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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