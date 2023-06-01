美國眾議院通過債限法案，恒指轉跌為升約２００點

《經濟通通訊社１日專訊》恒指低位回升，最新美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，

通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。

消息傳出後港股有資金回流，轉跌為升，現升約２００點。

科技股領頭回升；阿里（０９９８８）升１﹒８６％，報７９﹒３５元；美團

（０３６９０）升４﹒１７％，報１１４﹒８元；騰訊（００７００）升３﹒０３％，報３２０

元；京東集團（０９６１８）升４﹒９２％，報１３２﹒１元。

金融股同樣反彈；港交所（００３８８）升３﹒２１％，報２９５﹒８元；友邦

（０１２９９）升１﹒５３％，報７６﹒２５元；中國平安（０２３１８）升０﹒２％，報

４９﹒８元。

現時，恒生指數報１８４３７，升２０３點或升１﹒１２％，主板成交２９９﹒１８億元。

國企指數報６２２７，升６４點或升１﹒０４％。恒生科技指數報３６９６，升７０點或升

１﹒９３％。

即月期指新報１８３５４，升１５４點，低水８４點。即月國指期貨報６１９２，升５１點

，低水３５點。即月科指期貨新報３７０９，升５９點，低水１２點。

上證綜合指數報３２１０，升６點或升０﹒１９％，成交１００９﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１０８７９，升８５點或升０﹒７９％，成交１６１５﹒０６億元人民幣。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ４２﹒００元 升４﹒８７％

京東集團（０９６１８） １３２﹒１０元 升４﹒９２％

長實（０１１１３） ４４﹒３５元 升５﹒０９％

美團（０３６９０） １１４﹒８０元 升４﹒１７％

騰訊（００７００） ３２０﹒００元 升３﹒０３％

新奧能源（０２６８８） ９３﹒７５元 升３﹒０２％

港交所（００３８８） ２９５﹒８０元 升３﹒２１％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒３６元 升３﹒０９％

李寧（０２３３１） ４２﹒９０元 升２﹒１４％

百度（０９８８８） １２１﹒６０元 升１﹒８４％

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（ｈｃ）

