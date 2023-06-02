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02/06/2023 12:07

恒指半日升６６６點報１８８８３，龍湖升１２％，碧服漲１１％

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國參議院投票通過債限協議提案，將交由總統拜登簽署。當地
時間周四（１日）深夜，參議院以６３票對３６票通過該法案，該法案現將趕在下周一（５日）
大限日前，送交總統拜登簽署，拜登表示將盡快簽署法案，使之成為法律。
　　港股造好，恒生指數半日收報１８８８３，升６６６點或３﹒６６％，主板成交
６２３﹒０９億元。恒生中國企業指數報６４０９，升２６０點或４﹒２３％。恒生科技指數報
３８０６，升１７５點或４﹒８４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３１元，升１５﹒６元或４﹒９５％，成交４６﹒９４億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒１元，升４﹒８元或６﹒２１％，成交２４﹒１１億元；美團收報
１１９﹒１元，升６﹒３元或５﹒５９％，成交２３﹒９３億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　龍湖（００９６０）升１２％，報１６﹒２４元，該股成交約１３１８萬股，涉資２﹒０７
億元，盤中高見１６﹒３４元，最低見１４﹒６４元；碧桂園服務（０６０９８）升
１０﹒８２％，報９﹒３１元；李寧（０２３３１）升９﹒３６％，報４５﹒５５元；中升控股
（００８８１）升８﹒８８％，報３０﹒６５元。
　　另外，碧桂園（０２００７）升７﹒８６％，報１﹒５１元，該股成交約１﹒２９億股，涉
資１﹒９０億元，盤中高見１﹒５２元，最低見１﹒４２元；中國宏橋（０１３７８）升
７﹒７６％，報６﹒１１元；安踏體育（０２０２０）升７﹒７％，報８４﹒６５元；海底撈
（０６８６２）升７﹒４２％，報１７﹒３８元。（ｋｙ）

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