《地產人眼－盧展豪》「港車北上」惠及各行各業

《地產人眼》讓不少香港車主期待已久的「港車北上」細節及時間表已於５月初公布，計劃

將於７月１日起實施，首輪登記數目逾９５００個，大大高於每日２００個的申請限額。就目前

可見「港車北上」的需求殷切，配額很大機會循序漸進增加。而驗車服務的壓力亦將透過增設每

日７００個驗車名額，以及增建第二期驗車中心而有所舒緩。未來，「港車北上」的配額有望與

「澳車北上」２０００個出行名額睇齊。而計劃的正面影響也會逐步浮現。



「港車北上」對各行各業均有正面影響，在申請階段已能受惠的是保險業界，多間保險公司

推出投保範圍擴大至內地的「等效先認」保險產品，供車主選購，有助發展粵港跨境保險產品。

而當計劃實施後，最先受惠的便是消費行業，自駕遊的增加，飲食娛樂的消費亦會有所增長。房

屋地產也會得利於此，更容易到內地「睇樓」，會讓人更有信心及安心置業。有機會購買物業作

渡假之用，亦有機會當作保值的另類投資，相當於不少港人會在大阪等地置業一樣。



「港車北上」後，上落更為方便，選擇搬遷的決定也會來得為容易，是觀念上的改變。對於

想在大灣區尋找機遇的港人而言，「港車北上」亦加大他們的推動力。流動性的增加，可能激發

更多人選擇平日在內地工作，周末假期回港的生活。同時，往來兩地的便利亦讓港人容易體驗內

地先進的地方或模式，可以互相學習、交流，從而有所進步成長。因此，不論經濟或思想文化上

，大灣區將更進一步融合。



當「港車北上」施行順利，發展穩定，下一步將是「北車南下」。有憂慮聲音指，香港地少

路窄，推行難度大，而當南北分野愈小，灣區愈為共融，來港自駕遊的吸引力亦會減低。筆者認

為只是過慮，相信他日「北車南下」推行，亦同樣會設置配額，不會超出承載量。而且，內地的

導航系統也相當先進，北車來港並非如此困難。吸引力方面，醫療保險等產品服務一直水平甚高

，而飲食文化等亦受到旅客的歡迎，在保持既有的優勢及發展新的旅遊點之下，相信仍能吸引他

們來港自駕遊，並帶動消費。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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