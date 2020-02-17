《魚缸博客》中手游ＩＰ充裕兼業績可期，３﹒１銀可買入！

《魚缸博客》武漢肺炎疫情繼續搞到大家唔得出街，甚至要「Ｈｏｍｅ Ｏｆｆｉｃｅ」，

搞到大家Ｄ娛樂普遍得返睇電視、看影片同打機，令「宅」成為目前嘅主旋律！當中大家幾乎人

人一部智能手機喺手，相信大家打多咗機就無得走雞，所以手遊股呢排表現好標青！雖然係咁，

但博客留意到有一隻手遊股落後咗，它就係中手游（００３０２）啦！

首先，一間遊戲公司的ＩＰ（Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ）係非常重要

，因為ＩＰ愈出名同愈受歡迎自然吸引到更多人玩，包括《海賊王》、《火影忍者》、

《龍珠》、《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》、《明星志願》及《天使帝國》等等，佢

目前一共持有３１項ＩＰ授權同擁有６８項自有ＩＰ，為公司提供長期穩定收入。

佢亦無咁而故步自封，佢不停研發新遊戲產品，在２０２０年第二批批國產遊戲版號出爐，

中手遊有３款《消消農家樂》、《可愛企鵝大消除》及《飛行覓食》三款遊戲通過，反映公司研

發能力幾強！

另一方面，收購同合作亦可以擴大公司業務。佢已經係２０１８年收購咗文脈互動，而文脈

互動曾開發出多款受歡迎的ＭＭＯＲＰＧ遊戲，包括《血飲傳說》、《傳奇世界》、《魔域》、

《龍族》等等！跟住係上年仲同第七大道（００７９７）戰略合作，同意大家利用各自資源開展

發展，相信呢個亦都係將來業務得爆發點之一！

另外，大行法巴亦看好佢，認為佢現時估值被低估，認為佢有強勁嘅短期盈利增長格局，同

騰訊（００７００）及字節跳動嘅獨家特許權協議凸顯佢遊戲質素，為今年盈利提供更多確定性

。法巴比中手遊「買入」評級，目標價３﹒９５銀。

我哋再睇睇盤數，舊年中期賺２﹒６億人仔，按年升六成；當中營收成１５億銀人仔升近

１﹒３倍！照咁嘅勢頭相信好大機會發全年度盈喜！

睇睇公仔圖，佢係上月３１日、２月７日同１４日都分別見到有大成交量嘅大陽燭出現，可

以見到有大型買盤出現，亦可能係大升先兆。另外，佢亦出現「雙底」走勢，預料調整過後會來

一波升勢！博客建議大約喺十天線附近位置３﹒１銀買入，目標價４銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

