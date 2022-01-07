《傳聞》細價股洗倉，傳因內地投資者遭連環斬倉

《傳聞》昨日（６日）港股突現細價股洗倉潮，７隻「洗倉股」合共蒸發近９０億元市值。
市場消息指，今次細價股連環洗倉涉一名持有上述公司部分股份的內地投資者「爆煲」，致持股
遭連環斬倉。
消息指，該投資者除持有部分上述股份外，亦持有涉及上述股份的部分孖展融資，因此在華
盛（０１３２３）急瀉後，引發其他多隻股份都遭券商斬倉引致暴跌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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