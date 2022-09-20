《傳聞共賞》國慶假期將至內需股發力；基金季結續沽科網股

《傳聞共賞》 國慶假期將至內需股發力；新界農地加速改劃

基金季結續沽科網股；商舖租售再跌空間有限



《昔日傳聞》 全球油氣探勘需求增；內地進口煤炭大增

中船防務（００３１７）訂單趨增；華潤啤酒續攻高端市場

基金追捧越秀地產（００１２３）；汽車零部件訂單續增

內銀息差收窄壓力紓減；中興通訊（００７６３）有動作

本地貸款需求弱；環球基金增加現金比重

內地核電裝機穩步增長；復旦微電推新芯片產品

健世科技傳預路演，冀集資２﹒３億元

內地水泥業進入旺季；木漿價格持續上升

中秋假期飾金銷售旺；基金季結加注防守性股份

內地房地產銷售反彈；抽水蓄能項目陸續招標

中國續加碼穩增長；資金流入內需股

內地光纖光纜景氣向好；醒目資金低吸金礦股

工程機械行業續整固；內地電力股成資金避難所

中免（０１８８０）將納入國際指數；內地水電設備需求增

濰柴（０２３３８）提升農業裝備市佔率；中遠海運港口（０１１９９）拓東

盟市場

內地市場開放提速；全球加力投資風力發電

中國企業融資需求大；華潤電力（００８３６）風電裝機穩增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

