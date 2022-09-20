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即市新聞

20/09/2022 09:00

《傳聞共賞》國慶假期將至內需股發力；基金季結續沽科網股

《傳聞共賞》　　國慶假期將至內需股發力；新界農地加速改劃
　　　　　　　　基金季結續沽科網股；商舖租售再跌空間有限
　　　　　　　　
《昔日傳聞》　　全球油氣探勘需求增；內地進口煤炭大增
　　　　　　　　中船防務（００３１７）訂單趨增；華潤啤酒續攻高端市場
　　　　　　　　基金追捧越秀地產（００１２３）；汽車零部件訂單續增
　　　　　　　　內銀息差收窄壓力紓減；中興通訊（００７６３）有動作
　　　　　　　　本地貸款需求弱；環球基金增加現金比重
　　　　　　　　內地核電裝機穩步增長；復旦微電推新芯片產品
　　　　　　　　健世科技傳預路演，冀集資２﹒３億元
　　　　　　　　內地水泥業進入旺季；木漿價格持續上升
　　　　　　　　中秋假期飾金銷售旺；基金季結加注防守性股份
　　　　　　　　內地房地產銷售反彈；抽水蓄能項目陸續招標
　　　　　　　　中國續加碼穩增長；資金流入內需股
　　　　　　　　內地光纖光纜景氣向好；醒目資金低吸金礦股
　　　　　　　　工程機械行業續整固；內地電力股成資金避難所
　　　　　　　　中免（０１８８０）將納入國際指數；內地水電設備需求增
　　　　　　　　濰柴（０２３３８）提升農業裝備市佔率；中遠海運港口（０１１９９）拓東
盟市場
　　　　　　　　內地市場開放提速；全球加力投資風力發電
　　　　　　　　中國企業融資需求大；華潤電力（００８３６）風電裝機穩增
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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