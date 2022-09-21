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即市新聞

21/09/2022 12:04

《魚缸博客》呷哺呷哺踩過界，回落少少先再買！

　　《魚缸博客》魚缸今日睇緊聯儲局加息，「息」即是「空」，今日孖都走定先。不過又咁講
，今日跌完聽日反唔反彈呢？咁就要睇聯儲局會後份聲明會唔會有返啲鴿味出嚟。
　　早排成都終於宣布解除封控，帶動餐飲股都有啲反彈。之前一路最強勢嘅九毛九
（０９９２２）炒完一輪都有啲回塘，而近期終於輪到呷哺呷哺（００５２０）跑出。原來呷哺
呷哺打打吓邊爐，忽然踩過界做埋燒烤，新品牌「趁燒」第一間門市今個禮拜六將會喺上海開張
，由呷哺呷哺創始人賀光啟親自領軍，成為「三個煲」入面第一間搞埋燒肉嘅。
　　「趁燒」主打高端市場，用「美食＋享受」包裝，定位於「歡樂燒肉」，人均消費要成
２５０銀人仔。而喺海底撈（０６８６２）仲數緊要執幾多間之時，呷哺呷哺就預計年底前要開
多１００間分店，實行食住個勢。
　　孖屐睇落都幾睇好呷哺呷哺搞埋燒肉，之前連升４日仲破埋牛熊線，堪稱餐飲股奇葩。至於
實際上高端燒肉受唔受上面消費者喜愛，就要過一排先知。不過目前睇好嘅話，建議回返去牛熊
線附近４﹒５至４﹒６銀先再入手就會好啲，短線就睇住５﹒８銀先，跌穿４銀先止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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