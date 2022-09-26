《魚缸博客》英國推出５０年嚟大規模減稅方案，可以點部署渣打？

《魚缸博客》英國首相卓慧思政府上任無耐，就推出１９７２年以嚟最激進嘅減稅方案，下

調家庭同企業嘅稅項負擔，以提振長期經濟潛力。消息一出，國際銀行股今朝早跌得甘，匯控

（００００５）、渣打（０２８８８）一度跌超過７％。

英國財政大臣關浩霆宣布取消４５％的最高所得稅稅率，並將基本稅率從２０％降至１９％

，而呢個方案未來五年耗費１６１０億英鎊。政府希望，呢啲措施能夠強勢提振經濟，避免經濟

衰退。只不過，市場擔心呢項大規模減稅方案會將財政部債務推高到不可負擔嘅水平，並引發通

脹。英鎊同英國國債被拋售，英鎊兌美元今朝仲見過１﹒０３５０嘅歷史新低。

喺海外有業務嘅渣打，因為減稅方案、英鎊大跌等利淡因素，嚇驚咗投資者。今日股價裂口

下跌，一嘢就跌穿２５０天線，並曾經失守５０銀大關。不過，睇番今年渣打曾經喺４月２７日

同７月１５日裂口低開，嗰陣時受到唔派季息，以及聯儲局傾向激進加息嘅消息拖累。股價喺４

月２８日同７月１６日，分別反彈１０﹒５１％同３﹒９５％。

事實上，渣打目前９日ＲＳＩ係２４，就嚟跌到嚴重超賣區，過去多次９日ＲＳＩ跌穿３０

，股價都可以反彈。文進相信，等市場消化咗減稅方案嘅消息後，渣打會出現技術性反彈，但畢

竟股價早前已經跌穿多個支持位，加上市場仍然對經濟前景較悲觀，渣打短期反彈空間未必太大

。

依家可以點部署渣打？文進估計短線阻力喺２５０天線，依家係５２﹒３銀，未有貨嘅可以

現價買少少博反彈，收市跌穿４月２７日低位４７銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

