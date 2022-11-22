《傳聞》外資回流內地新經濟股；海運運費跌勢持續

《傳聞》美國通脹可能見頂回落，聯儲局將放慢加息。據悉外資逐步回流內地新經濟股，昨

日（２１日）港股大跌逾３００點，失落染藍的快手（０１０２４），股價僅跌０﹒６５元，以

５３﹒６５元收市，有買盤支持。

歐美市場需求轉弱，亞洲出口歐美增幅放緩，據聞持續拖累國際海運運費下跌，東方海外

（００３１６）昨日以１２１﹒７元收市，下跌１﹒４元，短期走勢不樂觀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

