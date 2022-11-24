《傳聞共賞》油輪運輸供需持續緊張；外資回吸阿里巴巴

《傳聞共賞》 ＩＭＡＸ中國受惠大片上映；外資回吸阿里巴巴

油輪運輸供需持續緊張；資金流入內地基建股



《昔日傳聞》 中國中冶（０１６１８）合同穩增；期指好淡大撼大

內地運動服銷售放慢；威勝控股智能電表業務增長快

外資回流內地新經濟股；海運運費跌勢持續

浪潮國際雲業務突出；淅江世寶研智能汽車轉向系統

內地水利建設項目加快上馬；光伏玻璃產能持續增加

環球家電銷售受累宅經濟退潮；５Ｇ推動中資電訊股業務增

一大行加Ｈ按封頂息，實際按息升至３﹒３７５厘

資金回流中資新經濟股

內地推動重卡電動化；華虹半導體續擴大產能

燃氣股偏弱有因；基金加倉百威亞太（０１８７６）

春江鴨偷步買快手（０１０２４）；金山軟件將推出新網遊

車企加速布局東盟市場；農夫山泉推出飲料新產品

基金加倉中資股；水泥價格呈回穩向上

瑞信全球裁９千人，包括亞太區３名董事總經理

北水開始獲利回吐；內地繼續對煤炭保供穩價

內銀股毛利承壓加大；中國風電招標量見新高



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

