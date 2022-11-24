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即市新聞

24/11/2022 09:00

《傳聞共賞》油輪運輸供需持續緊張；外資回吸阿里巴巴

《傳聞共賞》　　ＩＭＡＸ中國受惠大片上映；外資回吸阿里巴巴
　　　　　　　　油輪運輸供需持續緊張；資金流入內地基建股
　
《昔日傳聞》　　中國中冶（０１６１８）合同穩增；期指好淡大撼大
　　　　　　　　內地運動服銷售放慢；威勝控股智能電表業務增長快
　　　　　　　　外資回流內地新經濟股；海運運費跌勢持續
　　　　　　　　浪潮國際雲業務突出；淅江世寶研智能汽車轉向系統
　　　　　　　　內地水利建設項目加快上馬；光伏玻璃產能持續增加
　　　　　　　　環球家電銷售受累宅經濟退潮；５Ｇ推動中資電訊股業務增
　　　　　　　　一大行加Ｈ按封頂息，實際按息升至３﹒３７５厘
　　　　　　　　資金回流中資新經濟股
　　　　　　　　內地推動重卡電動化；華虹半導體續擴大產能
　　　　　　　　燃氣股偏弱有因；基金加倉百威亞太（０１８７６）
　　　　　　　　春江鴨偷步買快手（０１０２４）；金山軟件將推出新網遊
　　　　　　　　車企加速布局東盟市場；農夫山泉推出飲料新產品
　　　　　　　　基金加倉中資股；水泥價格呈回穩向上
　　　　　　　　瑞信全球裁９千人，包括亞太區３名董事總經理
　　　　　　　　北水開始獲利回吐；內地繼續對煤炭保供穩價
　　　　　　　　內銀股毛利承壓加大；中國風電招標量見新高
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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