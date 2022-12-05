《傳聞》多家華爾街投行擬削花紅，減幅最多達三成

《傳聞》繼投行高盛傳出全球市場部門高層接預警，花紅池以低雙位幅度縮水後，市場消息

指，摩通、美國銀行、花旗集團都在考慮削減投資銀行家的花紅，減幅最多達３０％。

消息指，由於投行業務活動萎縮，故華爾街大行在定薪方面重新佔上風，一些計劃對績效差

的員工完全不獲發獎金。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

