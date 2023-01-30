《魚缸博客》百度傳推ＡＩ聊天機械人，逆市上升唔代表依家可追！

《魚缸博客》今朝有啲科技同內房股回調，又無乜特別好消息炒作，魚缸曾經跌超過３００

點。嚟緊１０天線守唔住都唔緊要，但２０天線都失守埋就麻煩啲喇。

有隻科技股今朝表現唔錯，講緊係百度（０９８８８）。根據外電引述消息指，百度會喺３

月推出類似ＣｈａｔＧＰＴ嘅人工智能聊天機器人服務，最初版本會嵌入公司嘅搜索服務。據報

，呢個工具會畀用戶攞到對話式嘅搜索結果，但名稱仲未確定。

ＣｈａｔＧＰＴ舊年由Ｔｅｓｌａ創辦人馬斯克等創立嘅非牟利人工智慧研究組織

ＯｐｅｎＡＩ推出，ＣｈａｔＧＰＴ可以用嚟生成文本、回答問題，甚至進行自然語言理解。

受到呢單消息刺激，股價曾經升超過５％，最高升到１４４﹒９銀，之後升幅稍為回落。暫

時仲企喺１０天線樓上，１０天線、２０天線同５０天線都向上，走勢未算好差。只不過，依家

距離舊年８月２６日裂口上升嘅高位１４７﹒７銀相當接近，９日ＲＳＩ都就嚟升到嚴重超買，

雖然依家買一手（５０股）得７０００幾銀唔算好貴，但呢個時間做短炒，似乎唔太值博。更何

況，今日百度上升都係炒消息，升勢可能曇花一現。想買百度嘅朋友，或者等番２０天線先吸納

。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

