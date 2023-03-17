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即市新聞

17/03/2023 11:26

《魚缸博客》贛鋒上年度純利增近３倍，技術走勢好轉可博反彈？

　　《魚缸博客》近排鋰價跌咗唔少，鋰礦股捱咗一排，贛鋒鋰業（０１７７２）股價更加由２
月初開始不斷碌落去，連續幾個星期都係跌住收。
　　贛鋒噚日公布上年度未經審核嘅業績快報，純利２０４﹒７８億元按年增長２﹒９２倍，每
股盈利１０﹒１７元，扣除非經常性損益後嘅純利１９９﹒２８億元，按年５﹒８５倍。期內收
入約４１８億元，升２﹒７倍，加權平均淨資產收益率６１﹒３６％，升３０﹒３２個百分點。
集團指上年度純利上升，主要因為鋰鹽價格有較大幅度上升，同埋鋰電池銷售提升。
　　雖然業績表現唔差，但舊年鋰礦股受惠鋰價飆升，今年為止走勢明顯轉弱。除咗因為鋰礦擴
產項目急增，碳酸鋰價格大幅下跌，多間新能源車企展開減價戰，反映內地對新能源車需求放緩
，對電池行業嘅供應同需求產生壓力，鋰礦股當然受拖累。
　　贛鋒上日大跌超過５％，更曾經跌到４５﹒４銀。不過，今日因為業績消息而高開
１﹒３１％，早段走勢平穩。上日雖然有支大陰燭，但今日暫時見到小陽燭，燭身畀噚日支大陰
燭包住，出現「身懷六甲」嘅利好轉向形態。如果今日收市都保持住呢個形態，短線估計仲有得
反彈。
　　事實上，上日９日ＲＳＩ跌到１２，股價已經嚴重超賣得好緊要，出現技術性反彈都唔出奇
嘅。想買贛鋒嘅朋友，依家可以小注博反彈，短線目標５４﹒５銀（２０天線附近），失守４０
銀止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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