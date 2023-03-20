《傳聞》新秀麗（０１９１０）上周五（１７日）以上升近６％，以２３﹒６５元收市，據
悉全球疫情受控，旅遊業復甦，有利新秀麗業務重拾增長動能，加上北水流入支持，短期續可看
高一線，將向上挑戰２４﹒３元的一年高位。
奈雪的茶（０２１５０）股價硬淨，上周五以８元收市，上升０﹒７８元。據悉內地消費持
續好轉，茶飲料產品的銷售量與價單續有增長，利好奈雪的茶股價，短期續在高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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20/03/2023 09:01
《傳聞》旅遊復甦推升新秀麗（０１９１０）；內地茶飲料銷售增長
《傳聞》新秀麗（０１９１０）上周五（１７日）以上升近６％，以２３﹒６５元收市，據
悉全球疫情受控，旅遊業復甦，有利新秀麗業務重拾增長動能，加上北水流入支持，短期續可看
高一線，將向上挑戰２４﹒３元的一年高位。
奈雪的茶（０２１５０）股價硬淨，上周五以８元收市，上升０﹒７８元。據悉內地消費持
續好轉，茶飲料產品的銷售量與價單續有增長，利好奈雪的茶股價，短期續在高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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