《傳聞》旅遊復甦推升新秀麗（０１９１０）；內地茶飲料銷售增長

《傳聞》新秀麗（０１９１０）上周五（１７日）以上升近６％，以２３﹒６５元收市，據

悉全球疫情受控，旅遊業復甦，有利新秀麗業務重拾增長動能，加上北水流入支持，短期續可看

高一線，將向上挑戰２４﹒３元的一年高位。

奈雪的茶（０２１５０）股價硬淨，上周五以８元收市，上升０﹒７８元。據悉內地消費持

續好轉，茶飲料產品的銷售量與價單續有增長，利好奈雪的茶股價，短期續在高位徘徊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

