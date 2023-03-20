《魚缸博客》騰訊放榜在即，３３０銀不容有失！

《魚缸博客》騰訊（００７００）聽日放榜喇！第四季同舊年嘅成績表將會出爐，缸友非常

關心。睇番「孖屐」嘅預測，騰訊舊年第四季非通用會計準則純利估計介乎２５０億到４２８億

人仔，中位數３０１﹒９９億人仔，比２０２１年同期增長約２１﹒４％。季度收入預測中位數

１４３９億人仔，按年微跌約０﹒２％。

大行摩通曾經發表報告，話遊戲玩家支出唔高，娛樂同廣告變現能力下跌，加埋疫後復常後

，線下活動如支付、雲業務等都受到影響，騰訊舊年第四季業績估計「唔會令人鼓舞」。不過，

摩通認為季度業績對騰訊短期股價影響有限。另外，富瑞重申對騰訊今年各板塊復甦睇法正面，

特別留意移動遊戲業務，預期喺國內同海外市場總收入按年增長６％。

事實上，隨住遊戲版號嘅審批逐步放寬，騰訊嘅遊戲終於榜上有名，加上《王者榮耀》仍然

大受歡迎，估計騰訊嘅遊戲業務仲可以保持競爭力。與此同時，「視頻號」會係騰訊另一個重點

發展嘅新業務，廣告收入估計會逐步提高。騰訊第四季表現未必太好，但今年有望反彈。

睇番騰訊嘅日線圖，１月尾到依家仲畀１０天同２０天線壓住，成個ｄｏｗｎ ｔｒｅｎｄ

仲未扭轉。短線嚟講，３３０銀係３月１０日裂口下跌嘅低位，同埋１月４日裂口上升嘅低位，

呢個位置唔失得。如果３３０銀守唔住，有貨嘅朋友可以減倉，３１０銀都失埋就離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

