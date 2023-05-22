《魚缸博客》比亞迪４月汽車銷量呈高增長，挑戰２６８銀機會大！

《魚缸博客》中汽協每個月會公布新能源車嘅銷售情況，最近就有今年頭４個月嘅數據。今

年１－４月，內地新能源汽車銷量排名前十位嘅企業集團銷量合計１８８﹒７萬架，按年增長

５８﹒６％，佔新能源汽車銷售總量嘅８４﹒９％，並且高過舊年同期８﹒４個百分點。

至於整體汽車銷售方面，今年１－４月汽車銷量排名前十位嘅企業集團銷量合計６８４﹒６

萬輛，按年增長３﹒８％，佔汽車銷售總量嘅８３﹒１％，低過上年同期２﹒６個百分點。當中

，無論係新能源車定整體汽車銷量，比亞迪（０１２１１）表現都好好，集團新能源車銷量繼續

喺高基數上維持高增長，而汽車銷量對比上年同期，亦兩位數嘅明顯增長。

早前比亞迪據報想加大自動駕駛領域投入，包括成立新嘅自動駕駛研發部門、加大招聘力度

等。報道引述集團執行副總裁李柯５月初一場投資峰會上提到，公司已經為自動駕駛招聘咗

４０００至５０００名軟件人員。報道又引述３位消息人士透露，比亞迪舊年底喺上海成立產品

規劃同汽車新技術研究院分院，並且設置智能駕駛開發部，開發高階自動駕駛技術。

比亞迪銷量持續增長，甚至有意開拓自動駕駛業務。即使股神仲未減持晒啲股份，但係比亞

迪股價自３月中旬開始反覆上升，４月中旬開始幾次喺２０天線出現支持，走勢好咗好多。今日

股價曾經升超過３％，已經升穿保力加通道，挑戰年內高位２６８銀嘅機會幾大，有貨嘅朋友可

以繼續揸住。至於未有貨嘅朋友，可以等股價落番２０天線（依家喺２３８銀左右）先吸納，會

比較值博。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

