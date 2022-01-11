《神州經脈》李克強稱中國經濟正爬坡過坎 A場急挫外資轉淨流出

資金從軍工、半導體等板塊撤出，加上地產板塊盤中表現快速轉差，導致A股午後終於「破防」，滬綜指跌幅愈擴愈大，全日收跌0.73％，報3567.44點，是新年六日以來第五個下跌的交易日。滬指目前已創下超過去年11月底以來的收市新低。

（資料圖片）

深成指更挫1.27％，今年以來瀉了4.3％，創業板指跌1.28％，今年以來瀉超過8％。

兩市全日成交10557億元（人民幣．下同），水平與周一（10日）相若。外資周二（11日）通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出40.26億元，結束連續兩日淨流入。

國家統計局周三（12日）公布12月CPI及PPI數據。機構預估，在低基數效應消退、豬價漲幅收斂、蔬菜價格和燃油價回落等多重因素下，預計12月CPI同比漲幅自上月觸及的15個月高點回落至1.8％（11月CPI同比漲2.3％）；PPI同比增速放緩至11.1％，主因礦產、能源類等國內大宗商品價格有較大回落（11月PPI同比漲12.9％）。

今日新聞精選

1. 美國芯片製造商英特爾早前在一封致供應商的信中表示，多國政府實施限制後，該公司被要求確保其供應鏈不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務。不過，在英特爾最新發給供應商的年度信函中，已刪除上述涉疆內容。據《路透》周二對同一網頁的檢視，這封信沒有任何提及新疆及中國的內容，但稱公司禁止「在你們的擴展供應鏈中存在任何人口販運或非自願勞動，如強逼勞動、債役勞動、監獄勞動、契約勞動或奴役勞動。」在遭受中國官方和民間的抨擊後，英特爾上月曾為此解畫，稱其相關表述初衷是確保遵守美國法律，並非它意或表達立場。

2. 國務委員兼外長王毅結束對厄立特里亞、肯尼亞、科摩羅、馬爾代夫、斯里蘭卡的訪問後，接受《中新社》採訪時談及「非洲債務陷阱論」。王毅表示，所謂非洲「債務陷阱」的說法完全是那些不希望看到非洲加快發展的勢力製造出來的虛假信息，企圖使非洲永遠陷入「貧困陷阱」、「落後陷阱」。中非合作項目都經過認真詳實的可行性研究，給非洲人民帶來的是福祉，而不是負擔。新冠肺炎疫情暴發後，中方還積極落實二十國集團（G20）緩債倡議，同19個非洲國家簽署了緩債協議或達成了緩債共識，是G20成員中緩債金額最多的國家。此外，遠在南美洲的厄瓜多爾亦宣布，總統拉索將於2月3日前往中國，重新談判該國所欠中國債務的條款，厄瓜多爾外長對外表示，相信中國將能夠接受這其中的一些機制。另外拉索亦尋求與中國簽署一份諒解備忘錄，開始雙邊貿易協定的談判，兩國亦會談及環境可持續性等其他議題。

3. 成都市房地產業商會在微信公眾號公告稱，上周五（7日）召開了房地產開發企業信用建設座談會，與會房企包括龍湖、中海外、卓越、中鐵建、中建等。商會指，召開會議的目的，是為給即將修訂的「四川省房地產開發企業信用信息管理辦法」更加準確、全面的建議意見，同時亦為幫助會員企業搞好企業信用建設，提升企業競爭力和品牌知名度。與此同時，世茂集團(00813)澄清，截至目前，公司並無到期應付的資產擔保證券，而公司並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議，惟公司正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部分資產以降低集團的負債。此外，今年中國的房地產市場可能迎來「併購大年」，據內媒《財聯社》從接近招商蛇口(深:001979)的知情人士處獲悉，招商蛇口從去年底開始就在接觸出險房企，但目前還沒有確定收購標的。

4. 國務院總理李克強10日主持召開國務院常務會議時指出，當前經濟運行處於爬坡過坎的關口，要把穩增長放在更加突出的位置，堅定實施擴大內需戰略，堅持不搞「大水漫灌」，有針對性擴大最終消費和有效投資，這對頂住經濟新的下行壓力、確保一季度和上半年經濟平穩運行具有重要意義。要盡快將去年四季度發行的1.2萬億元地方政府專項債券資金落到具體項目。抓緊發行今年已下達的專項債，用好中央預算內投資，重點安排在建和能夠盡快開工的項目，撬動更多社會投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。此外，會議決定常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，進一步降低患者醫藥負擔。下一步，要推動集中帶量採購常態化、制度化並提速擴面，持續降低醫藥價格，讓患者受益。

5. 市傳有信託公司收到監管窗口指導，被要求繼續壓降融資類信託業務規模的消息不脛而走。據《上海證券報》引述多家信託公司相關人士表示，公司方面目前尚未收到窗口指導。但是2021年末的監管會議曾口頭提示部分信託公司要繼續壓降融資類信託規模。其實這是監管一直以來的要求，信託公司每年都要完成壓降任務，比例一般是每年壓降20％，2022年大概率不會例外。此外，中信證券最新報告認為，考慮到2022年共有約9500億元特別國債到期，中國今年可能發行特別國債，規模上可能超過1萬億元，除對沖到期規模以外，為了實現穩增長目標，還有可能新發一部分特別國債。資金投向上預計將以基建為主，以支持中小銀行資本補充等為輔，進一步加強基建對穩定經濟的作用，化解中小銀行的潛在風險，提高中小銀行的信貸投放能力和投放意願。

6. 廣東省深圳市本土新冠疫情再起，早前有4人確診。該市周二再報告4宗感染病例，均在密切接觸者排查、重點人員管控中發現，初步判斷與之前的確診病例屬於同一傳播鏈，本輪疫情累計有8宗個案。據微信公眾號「深圳龍崗發布」消息，深圳龍崗區疫情防控指揮部周二發通告:自11日起，龍崗區將吉華街道現有封控區、管控區以外區域調整為防範區，至此，布吉、阪田、吉華街道除封控區、管控區外區域均為防範區，並進一步加強全區相關場所防控措施。國家衛健委公布，1月10日，全國確診者新增確診192宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例110宗（河南87宗，其中許昌市74宗、鄭州市11宗、安陽市2宗；陝西13宗均在西安市；天津10宗均在津南區）。此外，俄羅斯駐華大使傑尼索夫表示，俄羅斯與中國相互承認新冠疫苗接種證明尚需很長時間。

7. 中證監副主席方星海10日在參加第十五屆亞洲金融論壇時表示，中證監一直以來支持符合條件的內地企業赴港上市融資，近期中證監就境內企業赴境外上市相關制度規則公開徵求意見，相關規則的推出，將進一步增加內地企業境外上市監管制度的穩定性和可預期性，更好地支持企業依法合規赴境外上市。方星海指出，香港作為連接中國內地與國際金融市場的紐帶作用進一步加強，中證監將繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，進一步推動形成兩地資本市場優勢互補、協同發展的良好局面。截至2021年底，在港上市的內地企業已達1222家，佔香港上市公司總數的47％。此外，外資保持穩步流入，2021年全年外資淨流入A股市場3846億元，為過去5年最高水平。

8. 人民幣中間價走貶，即期匯率（CNY）周二早跟隨低開22點子，全日無收跌，收報6.3718。交易員稱，美聯儲加速升息預期繼續推高美債收益率，美指多頭人氣亦再度聚集，不過人民幣即期市場仍不為所動，短期大概率延續橫盤。市場關注美聯儲主席鮑威爾周二晚些時候的國會證詞，他可能會談到美聯儲將採取什麼行動來遏制通脹上升。另外由於美債收益率節節攀升，境內美元隱含利率也一路上行，中美利差持續收窄，離在岸長端掉期一路下行，在岸掉期下探1330點附近，創近一年新低。豐業銀行最新表示，短期離岸人民幣（CNH）可能會維持在6.35－6.40區間波動；若美元轉弱，CNH將升破6.35支撐位並走向6.30靠近；當日監管當局為避免單邊升值預期，可能會採取相應措施。

撰文：經濟通中國組

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