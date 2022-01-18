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《神州經脈》世茂兩筆ABS獲展期　人幣刷近四年高　滬指兩連升

18/01/2022

　　滬深股市小幅低開後，盤中建築、地產板塊爆發，刺激滬綜指一度漲超過1％，午後市況稍有轉差，全日仍升0.8％，收報3569.91點，深成指升0.2％，醫藥股挫導致創業板跌0.82％。交投亦見異動，兩市全日成交11959億元（人民幣．下同），按日增長6.8％。

 

（資料圖片）

 

　　人民銀行周一（17日）在一系列重磅數據之前，將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點，早於市場預期，外界認為人行將於周四（20日）同樣調降貸款市場報價利率（LPR）。就在政策利率下調後，人行周二即再進行1000億元7天期逆回購操作，公開市場周二淨投放900億元。

 

　　評級機構惠譽亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）發表最新報告稱，因面臨國內外各種不確定性，包括房地產行業壓力、出口需求高位回落及清零政策限制出行等，今年內地經濟增長將放緩，料全年GDP增速回落至4.8％。惠譽預期，今年初內地的宏觀政策將進一步放寬，可能採取的措施包括象徵性下調政策利率以及適度加速信貸增長。

 

今日新聞精選

 

1.　對於人行周一超預期同時下調了MLF和逆回購利率，是否意味著開啟了新一輪的寬鬆周期，人民銀行副行長劉國強表示，今年以來，人行強化跨周期調節，加大流動性投放力度，推動1月17日1年期中期借貸便利和7天期公開市場操作利率均下降了10個基點，貨幣市場和債券市場利率也相應下行，LPR報價行報價時綜合考慮自身資金成本、風險溢價和市場供求等因素，LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行，有力推動降低企業綜合融資成本。他認為，目前存款準備金率進一步調整的空間變小了，但仍然還有一定的空間。人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，金融支持實體經濟力度穩固，金融體系自主性和穩定性增強，人民幣匯率預期平穩，這些都有助於緩和和應對外部風險。總的看，發達經濟體政策調整對中國影響有限。

 

2.　發改委政策研究室主任、新聞發言人金賢東表示，當前外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內發展也面臨多年未見的需求收縮、供給衝擊與預期轉弱三重壓力，但國內自身發展的有利因素和條件仍然不少，中國經濟發展韌性強，潛力大，前景廣闊，長期向好的特點沒有變。發改委經濟運行調節局局長李雲卿表示，當前全國能源供應總體平穩。要加強煤電、燃氣機組運行管理，提高頂峰能力，多渠道提升新能源發電出力。進一步細化實化用能保障方案，持續優化天然氣、電力、煤炭「壓非保民」預案。受多重因素疊加影響，2021年中國用電需求快速增長。2021年全社會用電量約8.3萬億千瓦時，同比增長10.3%，兩年平均增長7.1%，相較「十三五」期間年均增幅高了1.4個百分點。發改委預計，2022年全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長。

 

3.　據內媒獲悉，由世茂集團(00813)擔保、世茂建設作為基礎資產差額補足人的兩筆ABS展期周一獲通過，兩筆ABS合計金額11.65億元。與此同時，繼招商蛇口(深:001979)發行併購票據後，內房併購債券亦將助力化解房企困境。浦發銀行(滬:600000)公告稱，將於本周五（21日）簿記發行50億元房地產項目併購主題債券；此為金融機構發行的首單房地產項目併購主題債券。該主題債券期限為三年，募集資金用於房地產項目併購貸款投放。不過惠譽預期，今年內地房地產行業展望惡化，中資房企的財務流動性將持續一段時間承壓，而且可能會觸發更多違約事件。此外，發改委新聞發言人金賢東周二表示，去年個別高槓桿房地產企業因自身經營問題發生境外債違約事件，導致中資境外債市場房地產板塊出現短暫恐慌情緒，這屬於市場的自我調節，不會影響中資境外債市場的整體功能。

 

4.　中國證監會17日召開2022年系統工作會議。針對美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前發布《〈外國公司問責法〉認定報告》，認定60餘家在美註冊中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」，中證監表示，將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。此外，中證監提出，2022年資本市場改革發展要統籌好「穩」與「進」，著重做好七方面重點工作，包括：堅持穩字當頭，切實維護資本市場平穩健康發展；以全面實行股票發行註冊制為主線，深入推進資本市場改革；突出「穩增長」，不斷提升服務經濟高質量發展能力；深化境內外市場互聯互通，創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地。

 

5.　國家統計局周二（18日）早在官網公布，中國2021年四季度和全年國內生產總值（GDP）初步核算主要結果，當中，第四季度的房地產業GDP、建築業GDP齊現萎縮。信息傳輸、軟件和信息技術服務業則錄得雙位數的增長，第四季度同比增11.5％，全年同比增17.2％，居各行業之首。房地產業第四季度經濟總量19734億元，同比跌2.9％，全年總量77561億元，同比增5.2％，建築業第四季度同比跌2.9％，全年同比增2.1％。人行副行長劉國強表示，預計2022年宏觀槓桿率仍然會保持基本穩定。當前宏觀槓桿率持續下降，為未來金融體系加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持創造了空間。五個季度宏觀槓桿率下降，為未來貨幣政策創造了空間，槓桿愈低空間愈大。

 

6.　國務院總理李克強17日在京應約同德國總理朔爾茨通電話。李克強強調，中方願同德方盡早舉行新一輪中德政府磋商，加強各領域合作，為兩國企業投資興業營造公平、非歧視的良好環境，希望德方以更加開放的心態對待中方企業。李克強指出，中歐之間擁有廣泛共同利益。要堅持對話合作、相互尊重、平等相待，推動中歐關係平穩健康發展，希望德方為此發揮積極影響。此外，國務院17日召開全國安全生產電視電話會議。國務院總理李克強作批示指出，要加快完善安全監管執法體制機制，進一步抓好安全生產基礎性工作；扎實推進燃氣、危化品安全集中治理，持續深化交通運輸、礦山、建築施工、消防、水上運輸和漁業船舶等重點行業領域專項整治三年行動，採取嚴格有力措施，解決突出矛盾問題，堅決防範遏制重特大事故。

 

7.　據《新華社》從周一召開的深圳市疫情防控新聞發布會上獲悉，經國家疾控中心和廣東省疾控中心比對，深圳市16日報告的首例奧密克戎變異株感染病例，與天津、上海、珠海和北京等地報告的多起本土奧密克戎變異株感染病例，均不在一個傳播鏈上，料是通過北美郵件傳染。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例171例，其中本土病例127例。國務院副總理孫春蘭12日至17日在天津調研指導防控工作時表示，臨近春節，一旦發現疫情應快速反應，及時撲滅聚集性疫情。此外，北京冬奧組委決定，由於疫情防控形勢嚴峻複雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，決定2月4日展開的冬奧會，將原本計劃通過公開銷售門票的方式，調整為定向組織觀眾現場觀賽。

 

8.　人民幣中間價升至逾五周新高，即期匯率（CNY）周二早小幅低開後盤中轉強，曾與離岸價齊齊升破6.34關，最高見6.3368創近四年新高，全日則跌47點，收報6.3513，實現兩連貶。交易員稱，隔夜美指維持在95關口上方逐漸企穩，美聯儲加息預期料限制美指調整空間，而人民幣春節前仍會偏結匯，監管不出手的話貶值可能性較小。他們並表示，中美利差收窄預期繼續作用於掉期，在岸一年期掉期盤中跌破1200點關口，刷新逾一年新低，短期仍有一定調整空間，後續隨著美聯儲加息進程推進，長端反彈仍是加倉賣出的機會。人行副行長劉國強表示，人幣持續的單邊升值或貶值在中國不可能出現，因為宏觀政策沒有大水漫灌。

 

撰文：經濟通中國組

 

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