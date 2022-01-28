《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅 滬綜指低收牛年累挫8%

牛年最後一個交易日，儘管官媒再度發文撐市，上市公司回購自救，基金公司亦出手自購旗下基金，滬深股市仍然收市告跌。滬綜指在牛年首個交易日（2021年2月18日）漲破3700點大關，曾經高見3731點，已經是「最牛」表現，之後表現反覆，最終牛年累跌8％。

（資料圖片）

滬綜指周四（27日）挫至半年低位，創業板指則接近技術性熊市區域，北向資金轉為大幅流出。滬深股市周五（28日）高開低走，滬綜指最多升22點或0.67％，高見3417點後現回吐，一度跌37點或1.11％。午後轉升0.5％重上3400關，可惜高位有阻力再度轉跌，最終以接近在全日最低位收市，挫0.397％，報3361.44點，3400點關口得而復失。光伏、白酒、煤炭股走低，房地產、金融、電力股靠穩。

深市方面，深成指曾經高見13553點，午後回吐收報13328.06點，創業板指微升0.04％。

人民銀行周五繼續進行2000億元（人民幣．下同）14天期逆回購，是連續三日二千億逆回購，五天累計放水4000億元。春節假期將至，大市交投萎縮，兩市全日成交僅8189億元。外資昨日流出規模創一年半新高後，周五繼續走資，淨流出124.66億元，為連續第四個交易日錄得淨流出。

今日新聞精選

1. 內地去年實施了前所未有的監管整頓，下半年以來經濟顯現放緩跡象；進入新一年，即便貨幣環境較以往更為寬鬆，但市場普遍對今年內地經濟前景不太樂觀。疫情散發頻發、地產降溫和出口放緩等帶來的需求收縮等，為經濟增長添上新陰霾。據《路透》最新引述消息人士稱，中證監本周與西方頂級銀行和資管公司的高層舉行了會議，目的在於消除高管們對經濟前景的疑慮。報道指出，中證監副主席方星海周二（25日）主持召開了這場與十多家外國機構的虛擬會議，他向與會者保證，中國將在2022年實現「可觀的增長」，承諾中國今年將經濟增長作為優先事項。報道又稱，中美在協調中資公司在美上市的監管方面取得進展。中國證監會沒有立即回應報道。中金最新報告稱，在建築活動繼續走弱、外需沒有走強趨勢的背景下，一季度經濟增長回升存在較大的難度。報告預計內地經濟有可能在二季度企穩、並逐步改善。

2. 美國前總統特朗普在2018年對太陽能進口產品實施了為期四年的關稅措施，一開始稅率為30％，在最後一年下降到15％，希望藉此在美國太陽能製造業創造就業機會。這些措施原定今年2月6日到期。據《路透》周五引述兩位熟悉政府想法的消息人士透露，白宮正在考慮延長特朗普時代的太陽能進口關稅，但會做一些調整，使國內安裝商更容易獲得供應。消息人士透露，拜登政府計劃將起徵點提高一倍，從每年2.5吉瓦增加到5吉瓦。美國每年進口的太陽能電池數量通常遠低於5吉瓦。此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全為由，撤銷中國聯通旗下美國業務的營運許可授權。中國聯通美國分支須於60日內，結束美國電訊業務。去年10月，FCC撤銷中國電信美國分支的營運許可授權，及2019年已取締中國移動旗下美國業務的營運許可授權。

3. 中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於2月4日至6日出席北京2022年冬奧會開幕式，為來華出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。外交部網站刊登的新聞稿顯示，出席北京冬奧會開幕式及相關活動的包括俄羅斯總統普京、聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席沙希德、世衛總幹事譚德塞等。北京新冠疫情仍在發展，北京市衛健委通報，27日新增8例本土確診病例和1例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增2例境外輸入確診病例和15例無症狀感染者。國家衛健委公布，1月27日，全國確診者新增確診64宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例39宗。國務院副總理韓正到北京冬奧組委調研並主持召開專題會。韓正強調，要堅持把疫情防控擺在突出位置，嚴格執行防疫手冊規定，落實落細分區分類閉環管理各項措施，統籌抓好冬奧會和主辦城市疫情防控。

4. 國家主席習近平在山西調研考察，他強調，推進碳達峰碳中和，不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做，但這不是輕輕鬆鬆就能實現的，等不得，也急不得。必須尊重客觀規律，把握步驟節奏，先立後破、穩中求進。富煤貧油少氣是國情，要夯實國內能源生產基礎，保障煤炭供應安全，統籌抓好煤炭清潔低碳發展、多元化利用、綜合儲運這篇大文章，加快綠色低碳技術攻關，持續推動產業結構優化升級。要積極穩妥推動實現碳達峰碳中和目標。此外，國家發改委近日召開專題會議，對春節期間煤炭穩產保供穩價工作作出安排部署。會議要求，各地區和有關企業要提前制定生產計劃，在確保安全的前提下保持節日和重大活動期間煤炭的正常生產和銷售，安排好煤炭運輸，進一步增加下水煤調入量，加快提升港口煤炭場存，穩定煤炭市場價格。

5. 國務院印發「十四五」市場監管現代化規劃，提出加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域反壟斷和反不正當競爭執法，防止資本無序擴張。規劃稱，督促平台企業規範規則設立、數據處理、算法制定等行為，制定大型平台企業主體責任清單；完善民生、金融、科技、媒體等領域市場准入與經營者集中審查制度的銜接機制，落實平台企業並併購行為依法申報義務，防止「掐尖式併購」。加強反壟斷和反不正當競爭協同，統籌運用電子商務法、廣告法、價格法等，依法查處「二選一」、歧視性待遇、虛假宣傳、刷單炒信、大數據殺熟、強制搭售等壟斷和不正當競爭行為。此外，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議2022年第一次全體會議在京召開，會議要求，要加快推進網約車合規化。統籌用好約談曝光、執法處罰、信用監管等手段，督促各地和主要網約車平台企業制定合規化工作計劃，倒排時間，加快推進。

6. 陷入債務危機的佳兆業(01638)有望在農曆新年後，公布出售資產方案。《第一財經》引述知情人士報道，佳兆業旗下深圳南山東角頭項目及深圳福田東山小區，已經有多個國資背景的買家表達強烈收購意欲，其中有廣東省實力國資房企出價誠懇，正處於洽談階段，若進展順利，農曆新年後料有實質性的方案公布。與此同時，廣發銀行日前已獲人民銀行核准2022年金融債券發行額度，通過在全國銀行間債券市場發行金融債券，進一步充實資金來源，提升服務實體經濟能力。廣發銀行稱，計劃於近期發行50億元房地產項目併購主題債券，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。此外，廈門市統計局獲發布《2021年廈門市房地產開發投資運行分析》，文中提到，要做好房地產稅試點落地廈門的前期準備工作，以防止全市房地產市場出現大的波動。

7. 新冠疫情之下，台灣出口暢旺，連續18個月外銷訂單增加，再加上內需市場火速回溫，帶動經濟增長率有好表現。根據台灣的主計總處最新公布，2021年第四季GDP增長概估為4.88％，進而拉升2021年GDP增長率達6.28％，雙雙高於去年底預測，且創下近11年來新高紀錄。此外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，她周四在洪都拉斯與台灣的副總統賴清德談論了美台在中美洲的共同利益，以及美國政府在應對移民問題上的「根源」戰略。台總統府幕僚強調，兩人僅是簡單自然的互動。在北京，外交部新聞發言人趙立堅對此回應稱，台灣是中國的一個省，沒有所謂的「副總統」。中國一向反對美台任何形式的官方交往，敦促美方遵守一個中國原則，嚴肅對待中方關切。

8. 美國上年第四季GDP增長超預期，進一步支持聯儲局3月加息，美元維持強勢。人民幣中間價兩連貶，再挫逾3百點至逾三周新低，即期匯率（CNY）則跟隨低開45點子，全日微升9點，收報6.3636。交易員表示，美聯儲加速緊縮預期下美指飆升突破97關鍵點位，但市場情緒較為平穩，對人民幣構成支撐；春節假期最後一個交易日，客盤結匯需求趨降，美指繼續大幅上行空間亦有限，匯價難出現劇烈波動。今天是牛年最後一個交易日，以整個牛年（2021年2月18日－2022年1月28日）計，人民幣中間價在牛年累漲1％，即期則累升近1.2％。此外，外匯局公布，2021年12月，中國外匯市場總計成交24.11萬億元人民幣（等值3.79萬億美元）；1－12月，中國外匯市場累計成交237.79萬億元人民幣（等值36.87萬億美元）。

撰文：經濟通中國組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動