《神州經脈》財新製造業PMI兩年低 降息訊號亮滬指周升逾2%

新冠疫情在內地多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成明顯衝擊，中國製造業活動收縮，3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得48.1，降至2020年初疫情首次爆發以來的最低水平。經濟數據疲軟反而引發市場對政策呵護的憧憬，金融股急漲，加上白酒、互聯網、半導體板塊集體上升，滬綜指早段升幅一度擴大至逾1%，午收前回落，但在午後升幅再度擴大，全日升0.94%，報3282.72，盤中高見3287.23點，是半個月以來新高；外資撤出中資股，導致A股跌跌不休，惟本周在資金流入維穩格局下回升2.19%，終結連續五周下跌的趨勢。深成指全日漲0.91%，醫藥股領跌，拖累創業板指僅揚0.28%。

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兩市全日成交額9356億元（人民幣．下同），按日減少7.3%。資金循陸股通淨流入超過44.21億元。清明節假期，滬深股市下周一及周二休市，滬股通、深股通關閉，4月6日恢復。



疫情防控轉機仍未現，花旗報告指，中國若延長疫情封控措施及持續收緊隔離措施，將令中國第二季GDP增速縮窄0.9個百分點；摩根士丹利則直接下調中國經濟增長預測，由5.1%調低至4.6%，不過，內媒引述專家表示，製造業活動雖出現一定收縮，但並未進入重度不景氣區間，預計穩增長政策將持續加碼，減稅降費等節奏會明顯加快，「降息」（LPR和MLF利率下調）、降準有望在第二季落地，甚至不排除在4月份就推出的可能。



今日新聞精選



1 新冠疫情在全國多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成明顯衝擊，中國製造業活動收縮，3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得48.1，降至2020年初首輪疫情防控以來最低水平。從財新中國製造業PMI各分項指數看，製造業供給和需求全面收縮。3月生產指數和新訂單指數均為2020年3月以來最低，反映3月以來全國多地暴發的局部疫情，使得製造業供應鏈受阻，生產秩序受到影響，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。海外需求亦大幅下降，加之運輸條件惡化，拖累3月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降，錄得22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。



2 疫情防控轉折點未現，花旗周四（3月31日）發表報告指，中國若延長疫情封控措施及持續收緊隔離措施，將令中國第二季GDP增速縮窄0.9個百分點，花旗警告，如果新一波疫情未能在4月受控，或上海封城措施持續，將擴大對全國經濟的影響。摩根士丹利則直接下調中國經濟增長預測，由5.1%調低至4.6%，以反映疫情封控對中國經濟的影響。該行基於中國政治改組及疫苗普及情況，預計中國未來數月將繼續嚴格遵守疫情零容忍政策，最壞情況是當局維持清零政策至2023年上半年，這將會導致更嚴重的供應鏈中斷，GDP增長率有可能降至4%。



3 內地新冠肺炎疫情持續，周四新增本土及無癥狀逾七千宗。國家衛健委公布，3月31日全國新增確診本土病例1787宗，新增本土無癥狀感染者5442宗。國務院聯防聯控機製舉行新聞發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不動搖，時不我待，堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節。不過中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，應該承認奧密克戎毒株具有傳播隱匿、傳播速度快這種特征，這種特征使得「動態清零」的難度就更大了，「動態清零」所需要的時間就會更長。另據北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強介紹，隨著Omicron感染的傳播，傳染性很強，可能在短時間內造成暴發，基於這種情況，第九版診療方案明確輕型病例可以集中隔離管理，不必要在醫療機構。



4 上海市在過去一日新增逾4500宗本土個案，原定周五（1日）清晨解封的浦東、浦南及鄰近區域，實行分區分類、網絡化管理，封控區足不出戶，有感染者的樓宇採取14天封閉管理，其他地區劃為管控區或防範區，防控手段僅稍稍放鬆；而浦西地區由周五凌晨3時起封控篩查，到下星期二凌晨3時解封，期間小區實施封閉管理，所有人員足不出戶，涉及1600萬人及12個區。換言之，上海當前處於全城封控或管控狀態中，以「封城」形容亦不為過。疫情影響製造業生產。美國電動汽車生產廠特斯拉將上海工廠的關閉時間或繼續延長。工廠原訂4月1日和2日重新開工。兩位知情人士透露，特斯拉尚未獲得上海市政府的許可，將卡車從浦東工廠交付到浦西。處於封控區的工人數量也可能對復工決定有影響。福斯汽車（內地稱大眾汽車）發言人日前表示，公司在中國在上海的工廠將於4月1日至5日停產。上汽大眾相關人士也透露，受到疫情影響，整個供應鏈零部件供應有一定的波動，上汽大眾上海工廠從4月1日起確實會停產。上海美國商會周五公布的一項調查，由於上海最近爆發新冠疫情，82%的製造商稱由於缺少員工和無法獲得原料供應，導致生產減緩或下降，有54%的企業在疫情爆發後削減了今年營收預測，不過38%表示現在估計經濟影響還為時過早。調查還顯示，有77%的受訪者對隔離期過長感到不滿，只有約一半的受訪者對中國的防疫工作感到滿意。



5 美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒早前就中美雙方審計監管合作有所關切，並暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交易。針對根斯勒的表態，中證監國際部負責人稱，中方與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。中美關於中概股命運的談判再次讓市場聚焦中概股困境，交銀國際最新研報則指出，從歷史事件的時間線索來看，中概股的暴跌元兇似乎不是當前的美國審計監管，更可能是因為中國的互聯網監管。



6 據《證券時報》報道，多家信託公司日前收到窗口指導，當局要求不得新增以銀行信貸資產作為底層資產的財產權信託，並要將此類存量業務逐步壓降清理。上文提及的信貸資產是指銀行發放貸款所形成的資產業務，即應收貸款。報道引述業界人士指，監管部門認為，銀行業信貸資產登記流轉中心開展的信貸資產信託受益權轉讓業務進行期間，在資產確認、資本計提和撥備等方面不符合相關規定，信託公司等於變相為銀行提供了規避監管要求的通道，所以要求取締此類業務。報道還指出，上述業務涉及互聯網貸款的佔比較高，「致使互聯網平台通過貸款流轉業務迅速擴張，將信用風險轉嫁至市場」。



7 二手房指導價下，深圳二手房市場持續低迷，據深圳市官方平台數據顯示，2022年3月，深圳全市二手商品住宅僅成交1117套，成交面積為10.33萬平方米，同比大跌約82%，跌幅創下新高。而各地購房政策陸續寬鬆，福建省住房和城鄉建設廳印發《關於進一步優化購買新建商品住房職工提取住房公積金支付首付款的指導意見》，省直公積金繳存職工在福州市行政區域內購買新建商品住房，可按相關流程材料辦理提取住房公積金支付首付款，於4月1日起實施。



8 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報6.3591，較上個交易日4時30分收盤價跌158點子，止兩連漲。全日在6.3424至6.3604之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌102點子，報6.3645。交易員稱，美國非農就業數據公布前美指反彈至98.4附近交投，人民幣承壓回調，短期料延續區間震盪，繼續關注俄烏戰局對風險情緒的影響。中信證券首席宏觀分析師明明認為，中美利差收窄預計不會引發大量資本外流。而中美利差收窄對於人民幣的影響或較為有限，人民幣出現持續性單邊貶值的概率不大，整體或仍將呈現雙向波動態勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.3509，較上個交易日跌27點子，終止四連漲，上個交易日報6.3482為3月18日以來近兩周新高。



撰文：經濟通中國組

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