《神州經脈》全國新冠確診稍見回落 滬指連升兩日 人幣創年半低

上海疫情封控滿月，吉林市疫情受控後恢復生產生活秩序，但新一波新型冠狀病毒疫情還在各地擴散中。滬深股市周四（28日）早低開，在能源、白酒、地產、銀行板塊拉動下，滬綜指一度倒升超過1%，但在近3000點位置壓力巨大，半日僅升0.25％，午後仍保持窄幅升勢，全日累計升0.58％，報2975.48點，盡管A股連續兩日回升，但本周四個交易日跌幅仍高達3.6％。互聯網、金融、半導體等板塊下跌，深成指收跌0.23％，創業板指更挫1.83％。兩市全日成交8406億元（人民幣．下同），按日下跌8.4％。

（資料圖片）

近期中國資本市場面臨股匯雙殺，外界認為背後因素是中國動態清零政策、美國加息預期及地緣政治衝突所共同引發的外資流出潮。不過，官媒《中國證券報》周四（28日）刊登文章維穩，引述中銀證券全球首席經濟學家管濤意見指，股市和匯市波動有相關性，但沒有因果關係，人民幣匯率波動並非近期股市下跌的主要驅動因素。文章更強調，外資並未掌握中國股票市場資產定價權，截至上月底外資持有A股佔流通市值比例約4.5％。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表辦公室發表年度報告，繼續將中國及俄羅斯等七個國家，列入知識產權優先觀察名單，指他們對知識產權執法不嚴，令美國公司容易受到版權及商標盜版影響。另據英國《金融時報》報道，美國政府正在了解中國半導體製造商長江存儲向華為供應晶片的相關指控，此事有可能違反美國出口管制規定。這批晶片是於2021年8月製造，是美國前總統特朗普實施出口禁令後一年，美國政府已禁止任何美國企業或外商向華為出口任何美國技術。早前有消息指出，長江存儲已被列入蘋果的NAND供應商名單。此外，美國財長耶倫日前表示美國政府正著手處理通脹，將仔細審視對華貿易政策，並稱降低中國貨品的進口關稅是值得納入考慮的措施。外媒消息美國可能降低對自行車或服裝等一系列非戰略性中國商品的關稅。中國商務部新聞發言人高峰周四在例行發布會上回應，中方始終認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。



2. 今年第一季度，中國對歐盟出口額同比增加23.3％，商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，在當前形勢下，深化中歐互利合作，有利於中歐雙方，也有利於世界經濟復甦。中方願與歐方一道，共同維護產業鏈供應鏈穩定，今年一季度，中歐雙邊貿易額達到2058.7億美元，同比增長12.2％。此外，就上海復工白名單發布後有外企機構稱最多30％－40％員工真正能回工廠工作，高峰表示，在上海發布的首批「白名單」的666家企業中，有247家是外資企業，涉及集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業，大眾、特斯拉等重點外資企業已經在有序復工復產。還有一些外資企業正在積極申請納入第二批復工復產企業名單。同時，企業在復工復產過程中仍面臨一些具體操作性的問題，正會同重點外資項目工作專班相關成員單位和上海市有關方面，加大協調推動力度，全力保障企業復工復產。



3. 國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。針對近期部分地區物流受阻，國務院建立了工作機制，要統籌疫情防控和物流暢通保供，加強部門協同和跨區聯動，暢通國際國內物流。將加強對貨運經營者幫扶，5月1日至年底，對符合條件的快遞收派服務收入免徵增值稅。盡快推出1000億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資。合理支持車貸延期還貸。此外，上海市長龔正27日主持召開市政府常務會議，要求全力落實好各項攻堅措施，加快實現社會面清零目標。下一步要統籌好應急性、超常規處置和常態化防控，繼續緊盯社會面清零目標不放鬆，統籌好疫情防控和經濟社會發展，嚴防疫情反彈。上海市委書記李強表示，要把常態化核酸採樣點作為防疫的重要基礎設施，快馬加鞭推進布局建設。他強調，加快布設常態化核酸採樣點、加快提升核酸採樣檢測能力，對於爭取當前疫情防控主動權、對於有序恢復正常生產生活秩序十分重要。



4. 中國駐俄羅斯使館發布消息，駐俄羅斯大使張漢暉近日在一個青年論壇活動上表示，中俄是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴，當前中俄關係正處於歷史最好水平。不管國際風雲如何變幻，中俄矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義，為完善全球治理、維護世界穩定注入更多正能量。張漢暉指，當前中俄關係已進入全面發展的新時代。去年雙邊貿易額突破1400億美元，增長超過35％，雙方在能源、金融、數字經濟、高新技術、航空航天、交通物流、農業、人文等各領域深層次合作取得豐碩成果，一系列戰略性大項目順利實施，中俄互利合作正展現出巨大潛力和優勢。另據德國福士汽車（Volkswagen）總部介紹，旗下高端品牌奧迪日前暫停了經俄羅斯西伯利亞大鐵路往返中國的鐵路運輸業務。在此之後，相關車輛及原材料運輸將通過海運及經羅馬尼亞的陸路進行運輸。奧迪正在研究，是否能在不久的將來，通過南線鐵路進行運輸。德國寶馬(BMW)早前亦已停止所有通過俄羅斯的火車運輸。



5. 內地通報新冠確診數字稍回落，周三（27日）新增本土及無症狀逾1.1萬例。上海新增感染連續多天回落，周三新增本土新冠肺炎確診病例1292宗和無症狀感染者9330宗。北京周三新增48宗本土確診病例、2宗本土無症狀感染者和1宗境外輸入確診病例。繼通州區後，周四起，朝陽區、海淀區、西城區部分學校也已陸續發布通知，暫停學生到校上課，啟動網上教學。北京朝陽醫院周四早發布通知稱，即刻起，朝陽醫院本部門急診暫停接診患者，恢復時間另行通知。作為多家科技企業總部所在地的杭州，近日來疫情防控漸趨嚴峻，周三新增46例本土確診及20例本土無症狀感染病例。此外，中國藥監局早前一連批准國藥、科興兩隻針對Omicron疫苗的臨床批件，不過獲得臨床批件並非等於獲批使用，國藥中國生物首席科學家張雲濤預計，新疫苗的臨床研究仍需3至4個月時間。另據深圳市統計局發布的數據顯示，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2022年一季度深圳地區生產總值為7064.61億元，同比增長2%。



6. 國家外匯局27日公布的國際收支平衡表初步數據顯示，2022年一季度，中國經常帳戶順差895億美元，是歷年一季度最高值，同比增長26％。經常帳戶差額與當季國內生產總值（GDP）之比為2.1％，上年同期該比例為1.9％，繼續處於合理均衡區間。經常項目順差創下歷史同期新高的背後，貨物貿易平穩增長是主要拉動力。數據顯示，2022年一季度，中國國際收支口徑的貨物貿易順差1450億美元，為歷年同期最高值。外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，全球經濟復甦態勢下外需穩定，中國經濟韌性強，穩增長政策持續發力，為外貿增長提供堅實支撐。同時，貨物貿易進口的增長，主要受大宗商品價格持續高位、內需逐步恢復及出口帶動等影響。另一個不容忽視的亮點是，中國市場仍然是具有吸引力的投資熱土。數據顯示，2022年一季度，直接投資淨流入650億美元，同比下降9％，仍處於相對高位。這其中，來華直接投資淨流入1070億美元，創下新高；對外直接投資淨流出420億美元。



7. 國家民航局周四舉行4月第二場新聞發布會，相關司局負責人介紹，3月份全行業完成運輸航空飛行43.3萬小時，同比下降55％；通用航空飛行10.7萬小時，同比增長4.8％。受疫情擴散影響，3月民航運輸生產指標顯著下降。全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為45.1億噸公里、1537萬人次、53萬噸，同比分別下降49.5％、67.9％、19.1％。全行業飛機日利用率為3.5小時，同比下降4.7小時。受疫情影響，旅客出行意願較低，預計「五一」期間民航旅客運輸量將較去年同期大幅減少。從截至目前的機票預訂情況來看，預計「五一」假期民航將運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，同比下降77%。另據民航局運輸司司長梁楠介紹，上海浦東機場貨運保障能力快速恢復，近一周，上海浦東機場日均貨郵吞吐量3972噸、貨郵提離港量2173噸、貨車進出3339車次，比4月初，分別提高了37％、170％、39％。



8. 美元匯價維持強勢，美匯指數周三升至103.28，創5年新高。人民幣中間價七連貶，刷逾一年低，即期匯率（CNY）周四早再低開53點子後再啟跌勢，全日瀉546點，收報6.6115，錄兩連跌，收盤價創2020年11月13日以來近一年半新低。交易員表示，歐洲能源危機拖累歐元走勢，日圓前景亦不佳，而下月勢將大幅加息的美元表現或一枝獨秀，人民幣仍有走弱空間，關注國內疫情短期會否現掛點及料於月末召開的政治局會議。中銀證券全球首席經濟學家、前外匯局官員管濤周四撰文稱，未來短期內資本集中外流規模超過貨物貿易順差，外匯供不應求缺口擴大，人民幣匯率重新承壓的情形不能排除。文章認為，資本外流不必然導致匯率走弱，但如果匯率承壓，僅靠穩匯率恐難留住外資，其結果只能是讓其高位套現離場。對外資的真正利好是不重啟資本外匯管制的承諾及行動，而非匯率穩定。

撰文：經濟通中國組

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