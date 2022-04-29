《神州經脈》中美就中概股審計細節磋商 政治局表態後A場坐火箭

A股本周初曾錄暴跌，資本市場動盪不安，中央政府連番出手維穩。中共中央政治局周五（29日）召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議要求加大宏觀政策調節力度，抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，守住不發生系統性風險底線，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。

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儘管政治局會議以表態為主，但資本市場反應熱烈，滬深兩市午後坐火箭向上衝，全日超過4400隻個股上漲，滬指愈升愈有，全日升幅達到2.41%，報3047.06點，在假期前企穩三千點收局。不過疫情封控持續、俄烏戰爭不休以及美國預計大幅度加息的情況下，中國經濟仍然面對嚴峻挑戰，A股本周首兩日暴跌接近6.5%，即使其後三日努力修補裂口，累計全周仍跌1.29%，是連續第四個星期下跌。



深成指周五暴漲3.69%，全周跌0.27%，連續四周下跌；創業板指周五升4.11%，全周倒升0.98%。



內地五一勞動節假期將至，A股將休市，下周四（5月5日）復市，陸股通同日重啟。假期因素下周五早成交偏低，但午後大市暴力拉升推高交投，全日兩市成交9650億元（人民幣．下同），按日大增14.8％，資金循陸股通淨流入A股42.46億元。



今日新聞精選



1. 外電引述知情人士報道，中美兩國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜，進行積極溝通，以避免中概股退市，並為盡快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。為實現對在美上市的多數中國企業進行審計底稿現場檢查，知情人士稱，雙方正就如何讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）到訪中國等細節進行磋商，包括入境是否需要隔離等具體安排。現場檢查的實施或將為自去年中以來暫停的中資企業赴美上市重啟鋪平道路，亦表明中國政府努力在保障國家安全與維護投資者信心、滿足企業融資需求之間尋求平衡。知情人士同時表示，兩國尚未就推進檢查達成最終協議。美國證券交易委員會（SEC）早前將40家在紐約上市的中概股公司列入其有摘牌風險的發行人名單，令這項工作的啟動更逼切。根據美國HFCAA，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，有關公司可能面臨被除牌。



2. 國務卿布林肯當地周四（28日）出席美國眾議院撥款委員會屬下一個小組委員會的聽證會。他指美國將繼續確保台灣有辦法自我防衛，又指美國政府正尋求改善向台灣交付武器的時間表，並確保台灣考慮以不對稱防禦，面對北京當局任何潛在侵略。另外，布林肯告訴國會，拜登政府的印太經濟框架將繼續開放供其他經濟體加入，包括台灣。另據中國貿易救濟信息網，美國國際貿易委員會（ITC）周五決定啟動一項337調查，被告為聯想集團(00992)及其美國子公司，以及其於2014年收購的美國手機公司摩托羅拉，發起立案申請的是日本電子公司麥克賽爾，該公司主張對方在美進出口及銷售的移動電子設備產品侵犯了其多項專利權，要求美國ITC發布有限排除令及禁止令。



3. 內地通報的本土新冠確診數字再見反彈，周四本土陽性個案超1.5萬宗。上海封控滿月，疫情仍然反覆，上海市衛健委通報，周四新增本土新冠肺炎確診病例5487和無症狀感染者9545例，其中5062例確診病例為既往無症狀感染者轉歸。北京方面，繼朝陽醫院後，地壇醫院發布通知稱，地壇醫院順義院區從即刻起停止所有門診、急診，住院部停止接收普通住院患者。血液透析室正常開診。北京市疾控中心副主任龐星火表示，雖大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。對於能否在一些地方共存，另一些地方「動態清零」，國家衛生健康委副主任李斌在國新辦發布會表示，疫情防控是一項總體戰，必須增強大局意識、堅持全國一盤棋，只有疫情被有序地控制才能為人民生命健康提供堅實的保障，才能為正常的生產生活創造有利的條件。另據報道，廣州為防止疫情擴散，白雲機場(滬:600006)擬取消今明兩日所有廣州進出港國內客運航班，貨運和國際航班則仍按計劃執行，不受影響。



4. 中國證券登記結算有限責任公司宣布，自4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50%，即滬深市場、北京市場A股股票交易過戶費統一下調為按照成交金額的千分之0.01，雙向收取。中國結算表示，下調股票交易過戶費旨在進一步通過降低投資者成本激發市場活力、加大對實體經濟的支持力度。股票交易過戶費減半無疑降低交易成本，若按日均萬億成交額、每年250個交易日粗略計算，中國結算本次調降過戶費用每日將節約2000萬元人民幣交易成本，每年節約的資金量將達到50億元人民幣。興證策略對此點評表示，中證登曾於2012年4月30日、2012年8月2日和2015年7月9日三次調整股票交易過戶費。歷史上三次交易過戶費下調，均對短期市場有所提振。調整後當天及第二個交易日／後3個交易日內／後7個交易日內，A股漲跌幅均值均為正。



5. 綜合內媒報道，保利發展(滬:600048)、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、首創置業(02868)、北辰(00588)5家房地產企業本周分別成功發行20億元、20億元、15億元、10億元、10.52億元中期票據。而在上周，信達地產(滬:600658)、招商蛇口(深:001979)、安徽高速地產、蘇州新區高新技術產業、南京高科(滬:600064)5家企業發行合計33.7億元債務融資工具。此外，天津市住建委發布通知，擬自2022年7月1日起，全市停止受理限價商品住房資格申請；自2022年10月1日起，全市停止限價商品住房銷售。目前，該通知正公開徵求意見，截止時間為2022年5月6日前。同時，貴州貴陽28日發布一系列樓市政策，當中提到，要鼓勵、引導金融機構實行首套房貸款首付20％政策。對擁有一套住房並已結清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通住房的，支持、引導金融機構執行首套房貸款政策。同時，利用住房公積金增值收益，採取個人補息貸款方式撬動商業銀行資金；新增個人補息貸款規模20億元，貸款發放時間控制在3個月內。



6. 中朝跨境貨運列車服務在2020年新冠疫情爆發之初便暫停，直至今年初，北韓放寬抗疫邊境封鎖後逐步恢復交往。不過，據《韓聯社》周五報道，在中國邊境城市丹東發生一系列新冠感染疫情後，北韓和中國之間的跨境貨運列車服務再度停擺。報道稱，丹東當局是因應北韓的要求做出暫停決定。中國海關上周公布的數據顯示，1－3月中國對北韓出口激增，從一年前的僅1300萬美元躍升至1.734億美元，同比漲幅達12.3倍；2020年第一季剛爆發疫情時為2.153億美元。其中食用油、面粉和藥類化合物的銷售猛增。今年首季，中國對北韓進口額亦按年增加逾四倍，達2350萬美元。僅從3月數據看，中國對北韓的出口額就達5700萬美元，高於一年前的1300萬美元，進口也從130萬美元升至350萬美元。丹東市周四新增新冠肺炎確診病例1例（由無症狀感染者轉為確診病例），新增本土無症狀感染者55例。4月24日0時至27日24時，累計報告陽性感染者220例。丹東全市已確定105個封控區。



7. 上周三（20日）召開的國務院常務會議明確，將通力合作優化煤炭企業生產、項目建設等核准審批政策，落實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。自去年9月份以來，內地已核增煤炭產能2.2億噸左右，並增加應急產能約1億噸。國務會議再次明確要發揮煤炭的主體能源作用，並新增3億噸煤炭產能，相關憧憬點燃煤炭股。官媒《經濟日報》最新發文提醒，不能把新增煤炭產能解讀為鼓勵和擴大煤炭消費，更不能誤讀為是給「雙碳」目標變相鬆綁。文章指出，部署增加煤炭產能，不等於簡單地增加煤炭產量，也不等於鼓勵和擴大煤炭消費。要更加科學理性看待煤炭產能「加減法」，統籌好供應保障和有序退出的關係，統籌好產能建設和煤炭消費的關係，統籌好煤炭產業發展新格局與國家產業鏈供應鏈安全的關係。



8. 美元周四延續漲勢，美匯指數紐約盤中觸及103.93，是2002年以來最高。人民幣中間價再瀉逾500點子錄八連挫，即期匯率（CNY）周五早高開35點子，早盤曾再度拾級而下，最低見6.6520，大瀉405點；惟中午公布中央召開政治局會議，強調要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤，人幣匯價急彈，全日漲249點，收報5.5866，暫時脫離一年半低位。交易員稱，美匯站穩20年高位，且周五中間價未見明顯過濾，開盤後人民幣快速走弱，短期或繼續向6.7關口調整，留意監管層或再度出手調節跌勢。他們並表示，歐元及日圓前景堪憂，短期美匯可能保持強勢，同時市場對中國經濟前景愈發擔憂，人民幣料繼續補跌。摩根大通最新調高美元兌人民幣的預測，二季度目標6.7，一年後至6.8。鑒於對資本無序外流的擔憂，人行對匯率貶值的容忍度或有限。





撰文：經濟通中國組

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