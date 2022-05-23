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《神州經脈》印太經濟框架惹中美舌戰　滬指近平收人幣兩周高

23/05/2022

 　　正在日本訪問的美國總統拜登稱考慮降低對中國的關稅，而美國證券交易委員會（SEC）再將8家中概股列入「預定除牌名單（Provisional list）」。滬深股市周一（23日）小幅高開再回軟，全日表現牛皮，滬綜指高開0.12％後好快轉跌，半日跌0.47％，午後在美擬降低對華關稅消息提振下一度轉升，但收市近乎平收，升0.01％，報3146.86點，深證成指跌0.06％，創業板指數跌0.3％。有色、汽車股造好，地產股走低。

 

 （資料圖片）

 

 　　人民幣兌美元即期（CNY）午後一度大漲239點至6.6501元，離岸（CNH）亦一度勁升近420點，均創5月5日以來新高。投資者關注中美關係的最新進展，拜登稱考慮降低對華關稅提振市場情緒。


　　人行周一進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，完全對沖到期量。兩市全日成交8597億元，按日減少6.6％。外資繼續撤離，流出57.44億元。


　　中央辦公廳、國務院發布《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》，要求研究制定扶持文化數字化建設的產業政策，在文化數字化建設領域布局國家技術創新中心、全國重點實驗室等國家科技創新基地，支持符合科創屬性的數字化文化企業在科創板上市融資。

今日新聞精選

1. 美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，在回答記者提問時，就美軍是否插手台海軍事衝突作出明確表態。他稱，一旦中國大陸攻台，美國會「軍事介入捍衛台灣」。拜登被問及美軍不願介入俄烏戰事，但若大陸攻台，美國又願否介入。拜登明確表示：「會」。他指美方同意「一中政策」，但北京武統台灣會動搖整個地區，比俄羅斯出兵烏克蘭更嚴重。拜登言論料將引起北京強烈反應。不過，拜登同時稱，考慮降低對中國的關稅。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，對此堅決反對，中國將採取堅定措施捍衛國家主權和利益。他在外交部例行新聞發布會上並稱，美國不應支持台獨。對於印太經濟框架，汪文斌指出，美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅逼地區國家在中美之間選邊站隊，美方欠地區國家一個說法。人為製造經濟脫勾、技術封鎖、產業斷鏈，加劇供應鏈危機，只會給世界帶來嚴重後果，美國也不能例外。此外，澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）5月23日宣誓就任澳洲總理，工黨時隔9年再度掌權。他同日表示，澳洲與中國的關係仍將是艱難的。

2. 美國證監會（SEC）於5月13日及5月20日先後公布，將Plastec Technologies以及8隻中概股納入「預定摘牌名單」。到目前為止，已經有148隻在美國上市的中概股被SEC根據《外國公司問責法》列入退市風險名單，摘牌名單則增至40隻。此外，內地網約車平台滴滴出行早前在提交的監管文件中表示，需要完成網絡安全審查和整改才能恢復正常運營，但如果不從紐交所退市，就無法完成網絡安全審查和整改。該公司將於今晚7時於北京召開臨時股東大會，表決自願除牌方案。該公司市值已從高位累跌九成，目前市值僅餘72.8億美元。滴滴除牌表決方案以「一股一票」方式表決，只須簡單多票制即獲通過，目前滴滴管理層、軟銀、UBER和騰訊(00700)已持股48％，料方案獲通過機會頗高。
　
3. 國務委員兼外長王毅同巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後會見傳媒，被問到美國大力推動的印太戰略，王毅表示，美國力推「印太戰略」，本質上就是一個制造分裂及煽動對抗的戰略，不管做甚麼包裝，最終必然是一個失敗的戰略。強調早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在區內發生。王毅指，美國炮製出來的印太戰略，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美國霸權的「馬前卒」。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。王毅強調，中國沒有地緣政治的私心，只有團結合作的誠意。無意與任何國家打擂台，只是希望與地區各國共同發展，試圖拿一個框架來孤立中國，最終孤立的將是他們自己。

4. 內地疫情繼續回落，22日新增本土及無症狀逾800宗。上海市衛健委通報，周日（22日）上海新增本土新冠肺炎確診病例55例和無症狀感染者503例，其中30例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，25例確診病例和503例無症狀感染者在隔離管控中發現。當日社會面未發現感染者，新增本土死亡1例。北京通報，新增83例本土確診病例和16例無症狀感染者，較此前約50多宗的數字大輻增加。國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行的風險依然較高，外防輸入的形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留在境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。為此，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。

5. 重慶市最大的房地產企業金科股份(深:000656)過去一周股價經歷過山車，先有傳聞稱重慶國企正組財團對集團戰略入股，且3億元紓困資金已到位；惟相關消息發酵不足一日，該公司卻提出擬將其於5月28日回售到期本金規模為12.5億元的境內債「20金科03」展期15個月，並擬分期支付本金，及在回售日支付全額利息。標普最新將金科股份長期發行人信用評級從B+下調至B-，同時將高級無抵押票據評級的長期發行人評級從B下調至CCC＋，並將該集團列入負面觀察名單。隨後，標普應金科股份的要求撤銷了其發行人信用評級和發行評級。另據中國恒大(03333)旗下恒大地產集團有限公司公告稱，「20恒大02」債券持有人會議將於周二（24日）至周三（25日）召開，審議該債券展期兌付等議案。此外，美的置業(03990)公眾號披露，公司成功發行2022年（第一期）公司債券，發行規模10億元。作為首批創設信用保護合約發債示範房企，美的置業本期債券吸引了多家機構積極認購，認購倍數達1.36倍，4.5％的票面利率遠低於民營房企平均融資成本。

6. 財政部表示，近日統籌考慮農資市場價格走勢和農業生產形勢，中央財政下達資金100億元，再次向實際種糧農民發放一次性農資補貼，緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響，進一步調動農民種糧積極性。據《央視》報道，農業農村部最新農情調度顯示，中國春播糧食已超過九成，玉米、大豆等旱地作物播種進入掃尾階段。東北地區已春播糧食完成意向面積的91.7％、同比快3.4個百分點，其中春玉米播種基本結束，大豆近九成半，中稻栽插七成半。此外，國家發展改革委23日再發布關於明確煤炭領域經營者哄抬價格行為的公告，提出了哄抬煤炭（國產動力煤）價格行為的具體表現形式，明確煤炭生產經營企業不得通過向關聯方轉售，再由關聯方大幅度提高價格出售煤炭。

7. 人行寬貨幣政策延續，為降低負債端成本，繼國有銀行、部分股份制銀行下調一年期以上期限定期存款和大額存單利率後，近期多家中小銀行也進行了跟進。據《北京商報》調查發現，寧波銀行(深:002142)、蘇州銀行(滬:600919)、蘇州農商行(滬:603323)、杭州銀行(滬:600926)、張家港農商行(深:002839)陸續對外發聲，將會結合市場情況對存款利率價格進行調整。目前，上述銀行中已有部分展開行動對定期存款利率進行下調，部分銀行3年期至5年期的存款產品利率降低了10－25個基點。分析認為，存款利率下降有利於降低負債端成本、改善息差，預計後續會有更多中小銀行調降存款利率，但整體來看利率下行幅度預計有限。此外，據《財聯社》引述國盛證券測算，今年下半年共有9503億元特別國債到期，大概率將續發。市場人士表示，預計除上述特別國債到期後續發，財政部門可能還將考慮新發一定規模的特別國債，發行時間大概率將在7－8月份左右。

8. 投資者作出調整，美元熱度有所消退，停止連續6周漲勢。人民幣中間價兩連漲，周一上調731點子，升幅創2005年7月22日以來近17年最大；即期匯率（CNY）則低開16點子，全日揚106點，收報6.6634，實現兩連漲，創5月5日以來逾兩周新高。交易員表示，中國疫情形勢整體向好，另外市場對美國漸入衰退的擔憂升溫，美指高位回落，這些都有利於人民幣擺脫單邊走勢，接下來國內疫情發展和美指走向將主導匯市，人民幣短期料呈寬幅震盪走勢，不過中期美聯儲仍可能持續加息，國內疫情也可能反復，人民幣中期仍承壓。平安銀行最新展望報告指出，人民幣匯率貶值最快的階段過去。雖然人民幣匯率從6.35跌破6.8僅用一個月時間，但從6.8貶值破7.0可能需要較長時間。此外，國家外匯管理局發布《關於進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》提出，金融機構注意引導客戶遵循「保值」而非「增值」為核心的匯率風險管理原則，聚焦主業、套保避險。

 

撰文：經濟通中國組

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