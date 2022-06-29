《神州經脈》五中企協助俄軍工企業被制裁 A場急回滬指止四連漲

中國國家主席習近平28日在湖北省武漢市考察時指，中國搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想，中國寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。動態清零政策繼續不動搖，滬深兩市午後急崩，滬綜指午後跌幅擴大至超過1%，且愈跌愈急，全日跌1.4%，終結四連漲，收報3361.52點穿三千四，全行業板塊僅地產股顯著抬升撐住大市，全A股有3888隻個股下跌。

（資料圖片）

深市跌幅更大，深成指挫2.2%，創業板指跌2.53%。



人民銀行周三（29日）進行1000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放900億元，四個交易日以來人行累計放水3300億元。兩市全日成交13162億元，創四個月以來新高，按日增長7.8%。



評級機構標普最新表示，確認中國評級為「A＋／A－1」，展望保持穩定。該機構稱，對中國的評級反映了其對政府改革議程、中國強勁的增長前景和強勁的外部指標的看法。標普認為，中國實際GDP將在2023年反彈5.4%，然後在2023-2025年放緩至約4.8%。



今日新聞精選



1. 美國商務部29日把5間中國企業納入貿易制裁黑名單，指這批公司協助俄羅斯軍工企業。這是俄烏爆發戰事、美國啟動制裁俄羅斯的行動以來，首度對付中國企業。美國商務部稱，涉事的中國企業在俄烏開戰前，一直為受制裁的俄羅斯軍工企業供應產品，在戰事爆發後仍保持供應產品。5間中國企業包括Connec Electronic、以香港為基地的World Jetta（香港世捷達物流有限公司）、Logistics Limited、King Pai Technology（金派科技）及Winninc Electronic（維科電子）。在北京，外交部發言人趙立堅表示，此舉沒有國際法依據，沒有安理會授權，是美方搞的單邊制裁和長臂管轄。中方一貫堅決反對，我們已經向美方提出嚴正交涉。此外，美國總統拜登早前簽署國會通過的涉疆法案，6月22日起生效，將新疆地區生產的全部產品，均斷定為「強逼勞動」產品，禁止進口美國。對此，中國貿促會新聞發言人馮耀祥在29日舉行的例行新聞發布會上表示，對於受到影響的企業，中國貿促會及全國貿促系統將積極提供公共法律援助。



2. 國務院總理李克強到民政部、人社部考察，並主持召開座談會。他強調，要以更強責任擔當推動經濟加快恢復發展，保市場主體，穩住就業基本盤，切實保障民生。李克強聽取了就業形勢和工作匯報後說，就業穩是經濟運行在合理區間的重要標誌。受疫情等超預期因素影響，中國經濟出現新的下行壓力，當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但恢復的基礎還不穩固，穩就業任務依然繁重。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。穩經濟大盤政策措施很重要的是著力以保市場主體來穩就業。要進一步增強緊逼感，繼續落實各項政策，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，盡快把失業率降下來、控制住。用改革的辦法拓展市場化社會化就業渠道、增加就業崗位，實現可持續。抓實抓細高校畢業生就業促進服務工作，擴大面向農民工的以工代賑規模。



3. 中國證監會公告，與香港證監會共同決定批準兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入互聯互通機制。互聯互通下的ETF交易將於7月4日開始。「港股通」只納入4隻本港上巿ETF，包括盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)及安碩恒生科技(03067)。「滬深股通」則多達83隻內地ETF，其中包括53隻在上交所掛牌的ETF，30隻在深交所掛牌的ETF。中證監稱，目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。中國證監會、香港證監會已就ETF納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達成共識，雙方將繼續造好ETF納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護投資者合法權益。



4. 克而瑞地產研究中心發布的報告顯示，今年前5個月全國100個重點城市商品住宅新增供應面積9654萬平方米，同比下降48%，創2019年以來同期新低。克而瑞在報告中指出，5月份，房地產行業主要指標開始改善，單月新房銷售規模和開發投資規模分別環比上漲26%和14%，商品房銷售均價、房屋新開工面積和土地購置面積分別環比上漲3%、20%和46%，認為行業到達「市場底」出現實質好轉，市場信心開始恢復。不過近期內地多地均出現了用農作物換房的促銷手段，被外界指是規避地方政府監管的變相降價行為，官媒發表頭版評論文章指出，這類促銷手法或引致遭地方政府干預的風險，而且首付比例下降可能違反銀行的房貸政策，並增加了購房者的槓桿風險，文章規勸開發商要「少玩些噱頭，少打些擦邊球」，不過亦建議地方政府應適當放開企業的定價自主權。此外，富力地產(02777)正尋求對其餘額為19.5億元的境內債「16富力04」進行二次展期，首次本金兌付擬打對折，剩餘本金亦計劃進一步推遲兌付。



5. 受持續高溫影響，中國多地電網負荷面臨大幅攀升。國家電網監測數據顯示，6月以來，七個省級電網以及西北電網用電負荷均創下歷史新高。中國電力企業聯合會周二（28日）舉行今年首次理事長會議，會上相關電力企業負責人表示，目前電力行業經營壓力較大，希望進一步提升煤炭長協合同的簽約率和效力，電價能按照燃煤發電上網電價市場化改革規定浮動至20%的上限。據官媒《上海證券報》引述中電聯會議稱，針對能源供應偏緊的局面，希望有關部門進一步增加煤炭生產供應能力，加強核增煤礦的手續辦理和政策扶持力度，強化統籌協調、簡化審批流程，釋放優質產能。同時壓實能源保供的屬地責任，督促地方政府支持具備安全生產條件的煤礦應開盡開，禁止一刀切停產整頓。此外，國家水利部水旱災害防禦司司長姚文廣接受《新華社》專訪時表示，預計7月至8月中國極端天氣事件偏多，區域性汛情和旱情較常年偏重。他並稱，中國防汛還面臨江河缺乏防洪控制性工程、部分河流堤防未達到設計標準、部分中小水庫泄洪能力不足等薄弱風險點。



6. 台美21世紀貿易倡議會議27日舉行，雙方討論磋商路線圖，並表示達成具有高標準承諾和有經濟意義成果的協議。在北京，國台辦發言人馬曉光表示，我們堅決反對美國與中國台灣地區談判或簽訂任何具有主權意涵或官方性質的協議。民進黨當局為謀取政治私利，慣於犧牲島內企業和民眾的利益勾連外部勢力謀獨。他奉勸民進黨當局，停止損害台灣同胞的切身利益，不要在「倚美謀獨」的歧路上越走越遠，也不要做外部勢力任意宰割台灣民眾利益、榨取台灣經濟成果的幫凶。馬曉光又指，民進黨當局不斷加強與外部勢力的軍事、準軍事勾連，造成台海緊張動盪。我們敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與中國台灣地區進行軍事、準軍事勾連，停止向中國台灣地區出售武器。對於台北市長柯文哲主張興建金廈大橋，馬曉光表示，廈門金門通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利於金廈兩地共同發展、造福兩岸同胞。我們相信，包括金門鄉親在內的廣大台灣同胞都希望金門成為兩岸交流合作的前沿，反對變成民進黨當局煽動兩岸對抗的工具。



7. 面臨資不抵債困境的清華大學校企紫光集團，於去年底獲債權人通過合併重組方案後，現準備向債權人清償債務。據《上海證券報》引述一份紫光集團清償債務通知指，集團將於近日安排進行抵債股票劃轉及現金清償。報道指，債權人可在「現金＋股票＋三年留債」、「現金＋股票＋五年留債」以及「現金＋八年留債」三種方案中任選一種，集團期望清償率可高達95%以上甚至100%。不過外媒曾於此前報道過，紫光美元債券的清償仍然存在技術問題。受托管理人花旗國際曾通知債券持有人，紫光集團將以人民幣轉帳方式支付清償款，但在未獲中國政府同意，花旗國際不能將資金匯出境外。花旗國際更被紫光集團告知，紫光不會承擔債權人因「自身原因」而能收到款項的法律後果。此前有報道指，內地監管機構於去年10月左右「開綠燈」，放寬中資企業為清償境外債務而匯出資金的審批流程，外管局各地方分支亦為此預備充足的換匯額度。



8. 歐洲央行（ECB）拉加德周二發表講話時，未就下月加息透露進一步詳情，歐元走低，美元重新抬頭。人民幣中間價兩連貶，至一周最低；即期匯率（CNY）周三早低開174點子，報6.7050，全日跌96點，收報6.6972，止步四連揚。交易員稱，美國消費者信心疲軟凸顯經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫，人民幣有所回調；短期多空因素交織，匯價料延續區間震盪。他們並表示，市場已快速消化中國放鬆疫情管控措施消息，但經濟復甦預期料繼續支持人民幣情緒，不過中美關係仍較為緊張也令市場保持謹慎。豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，中國將繼續推出穩增長措施，短期USD／CNH料圍繞6.7關口交投；而離、在岸價差已明顯縮小，表明市場對人民幣預期較為中性。

撰文：經濟通中國組

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