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《神州經脈》傳設數千億房產基金　證監否認分類中概　滬指三連跌

25/07/2022

　　市場傳出當局擬設立2000億元至3000億元（人民幣．下同）的房地產基金，處理爛尾樓項目解決業主停供潮，地產股借勢反彈；不過，疫情防控仍困擾市場，在深圳，華為、比亞迪、富士康等企業從24日起園區（廠區）封閉運行7天；上海楊浦區中風險的區域再實施7天封閉管理。各板塊普遍受壓，光伏、新能源車、鋰礦股走低。滬深股市小幅低開後反覆向下，個股跌多漲少，兩市超3200股飄綠。滬綜指收報3250.39點，跌0.6%，連續第三個交易日下挫。深成指反覆下滑，收市跌0.83%，創業板指跌1.18%。

 

（資料圖片）


　　瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊發表中國股票策略報告，認為A股市場可能在短期進入階段性盤整。一是預計盈利預期將在即將到來的二季報期間出現普遍下調；二是並未觀測到外場資金大幅入市的跡象。公募新發規模環比出現反彈，但總體仍處於較低位。


　　外資周一（25日）再次轉為淨流出33.83億元，兩市周一成交仍未能突破萬億關口，全日成交8622億元，按日減少8.4%。人民銀行周一進行50億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.10%，當日實現淨回籠70億元。


今日新聞精選

 

1. 據外媒報道，北京針對美國眾議院議長佩洛西可能下月訪問台灣，私下向拜登政府發出嚴厲警告，暗示可能作出軍事回應，解放軍可能會試圖阻止佩洛西的專機降落台灣，或出動戰機攔截美國軍機。而華盛頓方面，白宮正評估北京的威脅是認真，還是採取「邊緣策略」試圖透過施壓，迫使佩洛西放棄訪台。報道又說，白宮國家安全顧問沙利文及其他國家安全委員會高層成員都反對佩洛西訪台，原因是可能加劇台海緊張局勢。外交部發言人趙立堅周一再在例行發布會上對此回應時表示，中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，中方將嚴陣以待。他強調，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家安全和主權領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

 

2. 為處理爛尾樓項目解決業主停供潮，據《REDD》報道，國務院上周批准了設立房地產基金的計劃，將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。該基金首期將從建設銀行獲得500億元資金和人行300億元的再貸款額度，基金規模最高可達2000億元至3000億元。新華社旗下《經濟參考報》亦釋出樓市正面信號，指政策利好疊加供應放量，第三季末內地房地產市場有望進入企穩恢復通道。地方繼續各出奇招刺激樓市，網上流傳武漢市東西湖區財政局印發的一份《預發住房分配貨幣化補貼的方案》，公職人員在今年底前新購房可一次性獲預發購房補貼15萬元。資金來源為財政補助資金、單位自有基金及住房基金。方案一度引發輿論對政策優待公職人員的質疑。相關人員回應表示，補貼為預發放，未來5年內會從收入中進行扣除。

 

3. 外媒報道，中國正準備為美上市的內地企業建立分類系統，根據企業所持數據的敏感程度作區分，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，從而避免過百間中概股被迫退市。惟隨後中證監隨後回應否認相關報道。英國《金融時報》報道引述消息人士透露，這些公司將被分為三類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國退市。中證監隨後以電郵回覆《路透》，表示並未研究三級分類安排；中證監又稱，企業無論在境內境外上市，都須遵守國家相關數據訊息管理法律法規和上市地監管要求。

 

4. 內地新冠疫情持續，連續9日新增逾500宗個案。受到疫情防控影響，深圳市工業信息化局通知督促包括華為、中興通訊、比亞迪、富士康等深圳市百強企業從7月24日起園區（廠區）封閉運行7天。上海疫情反覆，楊浦區宣布，區內涉及中風險的區域將實施7天封閉管理。疫苗接種方面，國家衛生健康委副主任曾益新23日表示，國家現職黨和國家領導人，都已完成接種國產新冠疫苗，充分說明領導人對疫情防控工作的高度重視、對生產的新冠疫苗高度信任。而針對近期內地有疫苗接種者及家屬質，疑新冠疫苗接種後增加患白血病和糖尿病的風險，專家在同場發布會上表示，接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生，稱相關傳聞都是「網絡上不負責任的錯誤言論」。

 

5. 世衛組織23日宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，即最高警戒級別。中國海關總署發布公告，指傳入來自猴痘疫情發生國家的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫、面部和身體大範圍皮疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程序採取醫學措施並開展採樣檢測。來自猴痘疫情發生國家且有染疫或染疫嫌疑的交通運輸工具的承運人以及集裝箱、貨物的貨主等責任人，應按規定程序實施衛生處理。

 

6. 內地疫情封控亦打擊文化旅遊行業，人行、文化和旅遊部鼓勵有條件的文旅金融服務中心發起成立行業紓困基金，並稱金融機構要積極支持文化和旅遊企業抵禦疫情影響，不得盲目限、抽、斷貸。《關於金融支持文化和旅遊行業恢復發展的通知》中指出，人民銀行及其分支機構會同各級文化和旅遊行政部門，根據當地實際組織銀行業金融機構了解文化和旅遊企業融資需求，與名單中的企業通過線上或線下方式進行對接。銀行業金融機構要結合自身功能定位，按照市場化原則，通過新發放貸款、展期或續貸等方式，積極支持文化和旅遊企業抵御疫情影響，不得盲目限貸、抽貸、斷貸。要進一步拓寬文化和旅游企業的融資渠道，加大對符合條件的文化和旅游企業發行債券的支持力度。探索建立文化和旅游企業資產及產品評估體系，支持盤活文旅企業資產。

 

7. 銀保監相關負責人近日表示，專屬商業養老保險試點成效較好，將及時總結試點工作經驗，推動這項工作能夠常態化發展。未來也會允許更多符合條件的機構來開展經營。截至6月末，專屬商業養老保險累計投保件數19.6萬件，其中新經濟、新業態從業人員和靈活就業人員投保2.96萬件。專屬商業養老保險是指以養老保障為目的，領取年齡在60周歲及以上的個人養老年金保險產品，是第三支柱養老保險的組成部分。產品設計分為積累期和領取期兩個階段，領取期不得短於10年。

 

8. 中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價周一報6.7543，較上個交易日跌21點子，上個交易日報6.7522。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報6.7536，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，結束三連跌。全日在6.7500至6.7585之間波動。交易員稱，本周美國聯儲局即將加息，美元料保持強勢，再加上國內疫情反覆對經濟復甦帶來的不確定性，短期人民幣或震盪偏弱。

 

撰文：經濟通中國組

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