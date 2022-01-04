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爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署

04/01/2022

      內地人工智能軟件公司、被譽為中國「AI四小龍」之一的商湯(00020)上市一波三折，認購反應平平，惟自掛牌後連日受追捧，昨日(3日)上市第三日再大漲40.9%以全日高位7.75元收市，且交投熾熱，成交達31.65億元；股價上市三日翻倍，總市值超2500億元。今日(4日)開市續有買盤支持，高見9.7元即再升約25%，惟其後升幅收窄，半日收市升不足一成，不知可否趁稍有回吐追貨呢？

 

 (資料圖片)

 

基石投資者排除美資認購額反增　公開發售反應平平貨源歸邊

 

      回顧商湯上市之路，集團原定於12月7日進行招股，12月10日截止認購，惟截飛前有報道指商湯被美國財政部列入黑名單，限制美國投資者投資，商湯隨即暫緩上市。集團其後迅速更新招股文件，一周後即重新招股，不過基石投資者就「大洗牌」，有美資背景的5名投資者退出，由香港科技園創投基金、希瑪眼科(03309)等頂上，惟基石投資者認購總額不跌反升，較原先加碼逾一成至5.12億美元(約39.9億港元)。不過，公開發售部分依然反應平平，最終僅接獲36009份有效申請，超額認購4.18倍，並以下限3.85元定價。有分析指，商湯爆升原因是由於散戶認購份額少，貨入強者手，貨源歸邊大戶便容易炒起股價。

 

為亞洲最大AI公司具元宇宙概念　收入大升惟仍未賺錢

 

       撇除炒賣因素，商湯作為人工智能獨角獸，基本面不俗，業務具賣點。根據弗若斯特沙利文公司的報告，2020年商湯為亞洲最大、收入排名最高的AI公司，並以2020年11%的收入市場份額成為中國最大的計算機視覺軟件提供商。從財務狀況方面來看，集團2018年至2020年的收入分別為18.53億元、30.27億元和34.46億元(人民幣 ‧ 下同)，複合增長率達36.37%；錄得毛利分別為10.47億元、17.19億元以及24.32億元；2021年上半年錄得收入為16.52億元，同比增長91.8%。

 

      另商湯亦具近期大受吹捧的元宇宙概念，集團已經有一套人工智能軟件協助建構元宇宙，包括將現實世界重建成數碼世界的Sense MARS Reconstruction，協助人類創建虛擬化身和進入虛擬世界的Sense MARS Avatar，以及可與數碼世界中的人交互對接的生成軟件智能體SenseMARSAgent。這三個要素的結合，就可以在雲端創造一個數碼世界，實現現實世界和數碼世界的無縫融合，並且跟軟件智能體和彼此的虛擬化身進行互動。

 

　　市場估計人工智能產業未來5年的複合增長高達31.9%，不過人工智能是很燒錢的一種科技，因為「訓練」AI的演算法，需要大量資金支援。據招股書的資料顯示，每一次資料訓練反覆運算至少要花50萬元的運作成本，每天至少要進行150次，僅這一項的每日投入就達到7500萬元。而現時商湯雖收入按年大升，但仍未賺錢，每年研發開支10幾億至20幾億元，2021年上半年經調整虧損為5.78億元，2020年全年則為7.07億元。

 

黃瑋傑：偏離招股價太遠難定止蝕位　若成交縮減不宜再追

 

      輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，現時商湯偏離招股價太遠要定止蝕位較難，且每日波幅都很大，12月31日由4.2至5.5元，昨日(3日)波幅接近2元，即日高追回吐可能逾10%，很難建議追揸沽策略，如相信有人說會升3、4倍就要以注碼控制風險，止蝕位可放遠些至20%，總之追貨要靠個「勇」字，至於去到甚麼位不宜再追就要看成交變化，昨日成交與股價同步創新高，證明很多資金流入追捧，如果日後出現股價續升但成交縮減，證明有些資金不肯再跟就要小心。

 

溫傑：沒特別消息下爆升　高追風險高要嚴守止蝕

 

　　另光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，商湯創始人湯曉鷗博士是五大亞洲AI研究專家之一，再加上大量中大、科大學者，在國際比賽上連Google也贏了。人工智能可應用到不同場景，行業正發展且公司具競爭力，現時比招股期間市況也稍好，公司基本面好，中長線看好，但直到今年還未有錢賺，出現盈利時間未知，而作為半新股這幾日亦沒其他特別消息，大家都看過的招股書內容亦沒變更過，純因股價升而去買屬高風險，有貨可續持有，回落才止賺，無貨就不宜追，如要高追就要嚴守止蝕。

 

林家亨指看好AI及元宇宙發展要吸納　安信證券指合理價5.85元

 

　　國農證券董事總經理林家亨則指，由於已經排除所有美國投資者，未來不用擔心美國政府制裁造成沽壓，而商湯本身在中國及亞太區業務已足夠支持未來幾年高速發展，在中國人工智能方面是獨角獸，如看好未來AI及元宇宙發展，一定要買商湯，另商湯基石投資者名氣大，料對未來發展有很大助力。另安信證券發表研報指，商湯在AI技術研究上具有深厚的積累，且收入增長較快，具備一定的成長性，給予上市後的合理估值區間為4.87至5.85元。

 

　　商湯半日再升9.42%收報8.48港元，低位見7.62港元，高位見9.7港元，成交22.84億港元。值得留意，據聯交所中央結算系統(CCASS)，截至上周五(12月31日)，商湯流通股數為17.2億股，佔已發行股份5.18%，按昨日收市價7.75港元計，流通市值只有133.6億港元，但就支撐超過二千億港元的估值，貨乾炒上波動難免。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

另外，新城晉峰資產管理董事林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評汽車股及港股大市，立即重溫

 

 

 

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