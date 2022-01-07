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《盤後部署》科技內房齊回暖 恒指下周初或可上試23900

07/01/2022

　　港股今天稍為回暖，高開246點，報23318點。在主要科技股帶動下造好，恒指逐步上揚，半日收報23337，升265點。午後恒指保持升勢，曾升318點。匯豐(00005)亦重返50元水平，收報50.1元，升2.2%，為恒指貢獻逾43點升幅。

 

(資料圖片)

 

　　隔晚美股中概科技股造好，本港科技股亦高收。阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)分別升6.45%及1.37%，美團(03690)末段升幅收窄，微升0.89%，ATM全日為恒指貢獻共134點升幅。據報部分房企項目併購貸款不再計入「三條紅線」，消息刺激部分內房股上漲。中海外(00688)高見22.5元，收報22.2元，升9.09%；潤地(01109)揚7.26%，報36.2元，為全日表現首兩佳藍籌。內房有喜都有悲，世茂(00813)據報有信託產品違約，日內挫5.43%，報4.7元，同系的世茂服務(00873)收跌6.38%，報4.84元。


　　恒指最終「升住過終點」，報23493，升420點或升1.82%，主板成交1472.66億元。國企指數報8231，升162點或升2.01%。恒生科技指數報5503，升107點或升1.99%。


　　A股繼續走弱，上證綜合指數報3579，跌6點或跌0.18%，成交5028.91億元人民幣。深證成份指數報14343，跌85點或跌0.59%，成交3258.95億元人民幣。

 

阿里巴巴升逾6%，為恒指升幅貢獻最多藍籌。 (經濟通HV2系統截圖)

 

吉利17.14元可吸納

　　大市方面，總成交額較上日(6日)多127.58億元，並錄得11.54億元資金淨流入，較上日再多30.35億。根據《經濟通HV2報價系統》，上日熊證重貨區為23600至23699，惟相對期指張數減少497張，23600至24099點相對期貨張數累計更減少近1300張。再看日線圖，恒指已升穿20天線，MACD牛差距逐步擴闊，技術上出現「雙底」形態，而熊證重貨區與現水平相當接近，淡友似乎想盡快離場。下周初恒指有機會繼續向上，下一個阻力位料在23900點。

 

　　板塊方面，除了電力股之外，汽車股同樣轉弱。比亞迪(01211)及吉利(00175)全日分別跌0.72%及2.31%，報247.2元及19.44元。當中，吉利去年12月銷量理想，但全年銷量則不達標，股價高開低收。從日線圖看，股價已跌穿保力加通道底部，更呈一浪低於一浪的形態，下一個關鍵位為去年最低位17.14元，未有貨可考慮到此水平時吸納。


　　個股方面，蘋果晶片設計師遭挖角，舜宇(02382)回吐4.71%，報222.4元，為全日表現最差藍籌。從日線圖看，10天線急速轉下，目前股價已跌穿保力加通道底部，MACD熊差距亦不斷擴闊，料短期走勢不太理想。現價來看，若果下周初股價進一步跌穿去年11月下旬的反彈低位213元水平，就有可能進一步下試205元，持貨者需留意213元位置，決定會否止蝕。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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