友邦入股中郵保險兼擬售澳洲壽險資產 連升兩日創一個月高 花旗看116元

友邦保險(01299)繼傳出正考慮出售澳洲部分人壽保險資產，精簡投資組合後，又宣布獲內地銀保監批准入股中郵人壽保險，持股量近兩成半，料更能把握中國壽險市場的增長機遇，花旗亦唱好，予目標價116元。友邦今日(13日)承接昨日(12日)升勢，再升逾1%，連升兩日，累積升幅5.22%，創一個月高位。

(資料圖片)

持股量近兩成半 拓寬在中國壽險市場增長機遇

友邦在去年6月宣布投資120.33億元(人民幣．下同)入股中郵人壽保險，友邦現公布獲銀保監批准有關投資，持股量將達24.99%。友邦指，對中郵保險的投資與友邦保險在中國的策略形成互補，拓寬集團在中國壽險市場的增長機遇，令公司得以把握來自分銷渠道和客戶群的巨大價值，助力廣大中國家庭實踐健康、長久、好生活。友邦又稱，集團運營的友邦中國將完全獨立於此次投資。值得一提，中郵保險與郵儲銀行(01658)有分銷合作關係，可觸及全國約4萬個金融網點及超過6億名零售客戶。

去年4月中郵保險已公布擬新增一個戰略投資者，其後於6月公布擬將註冊資本由當前的215億元增至286.63億元，股份總數增加至286.63億股。中郵保險現發公告稱，銀保監已批覆同意其增加註冊資本，新增註冊資本由友邦保險認購，涉71.63億股。據內媒報道，此次交易引資金額是中國保險業最大的增資擴股引戰項目。

事實上，內地近年逐步放寬保險公司外資持股上限規定。銀保監於2019年底正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比例限制，今年3月再取消了外資不得佔保險公司股本51%以上的條款，上個月又發出《保險資產管理公司管理規定(徵求意見稿)》，提到不再限制外資保險公司持股比例上限，並設定境內外股東統一適用的條件，不作區別對待。

售澳部分壽險資產可精簡投資組合 集中在內地香港投資

另外，外電引述知情人士報道，友邦保險正考慮出售澳洲部分人壽保險資產，作為精簡投資組合策略的一部分，預料出售涉資約數億美元。據報Resolution Life將是最可能的買家，但友邦一直與財務顧問就出售事宜合作，未來或會出現其他有興趣的投標者，包括私募股權公司，暫時出售行動仍未有最終決定。

友邦於2017年斥資38億澳元(當時約236億港元)收購澳洲聯邦銀行的壽險業務，為友邦上市以來規模最大的交易，友邦於收購完成後亦成為澳洲及紐西蘭最大的壽險企業。而近年友邦主要在中國內地及香港進行新投資，包括去年以約50億元從東亞銀行(00023)收購現已改名為友邦雋峰人壽的東亞人壽保險，以及剛入股中郵保險。

另友邦早前亦曾出售資產，包括近期宣布退出煤礦和燃煤發電行業，涉資約100億美元，未來也不會再投資在相關行業，作為集團可持續發展的舉措。有報道引述友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦保險購買了綠色債券，並列有一份排除清單，以確保友邦不會投資於涉及嚴重污染的行業，以及協助友邦投資的公司減少碳足跡。

花旗：管理層指內地香港業務發展良好 予買入評級目標價116元

花旗最近發表研究報告，予友邦保險買入評級，目標價116元。報告稱，友邦管理層表示內地及香港業務發展勢頭良好，在2021年逐個季度好轉，主要由於健康的代理人推動。自去年第三季度以來，友邦保險中國代理人數穩定，歸功於從其他行業招聘的計劃。關於對未來訪港內地客業務復甦的擔憂，管理層表示，友邦香港針對更富裕的內地客戶，另由於不同的法規和稅率，香港產品享有競爭力的價格，以及香港提供優質醫療服務，儘管有限制，但依然強勁。

摩通近日則指，在今年首季的新償付能力框架(C-ROSS II)下，並不預期內地大型險企的資產負債表規模出現重大下降或資產配置出現變化，但基於內地趨嚴的銷售流程等情況，估計內險今年首季銷售表現將令人失望，今年餘下時間業務復甦前景放緩。在中港保險股中，該行相對較喜好友邦及財險(02328)，主要由於其收入增長多元化，以及收益具防禦性。

友邦今日收市升1.6%收報82.7元，成交39.01億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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