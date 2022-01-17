【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

內地去年國內生產總值（GDP）按年增長8.1％，略勝市場預期，帶動內地股市全線向上，惟港股「斯人獨憔悴」，半日跌143點。不過，市場焦點落在澳門修訂《博彩法》草案，市場普遍認為新規較預期寬鬆，刺激濠賭股逆市炒上。不過，專家認為，行業仍需待兩大因素明朗化後，才有望開展新一輪升勢。

修例較預期寬鬆 金沙半日跑出

根據修訂《博彩法》草案，澳門當局建議發最多六個賭牌，年期不多於十年，另外可延長最多三年，較現行的二十年期限及延長最多五年為短。另外，草案明文禁止「轉批給」，即不准發副牌，一改現時「三正牌、三副牌」的做法。

草案建議發最多六個賭牌，年期不多於十年，最多延長三年。（《開市Good Morning》截圖）

除此以外，草案亦建議提升由澳門永久居民出任的常務董事佔股比例至15％，並限制賭牌承批公司的上市流通股比例至最多30％。而今次修訂草案沒有提及市場早前關注的委派政府代表進駐賭企及限制派息。

草案無提及委派政府代表進駐賭企及限制派息。（《開市Good Morning》截圖）

澳門當局在上星期五（14日）收市後公布草案詳情，濠賭股在當日午市已被偷步炒上，今早（17日）仍延續升勢。當中美資牌主表現突出，金沙中國(01928)半日急飆15.45％，收報21.15元，為表現最佳藍籌；美高梅中國(02282)及永利澳門(01128)分別飆12.13％及9.77％。華資牌主亦「不遑多讓」，銀河娛樂(00027)飆8.2％，收報45.5元，為表現次佳藍籌，日中高見46.5元；澳博(00880)則升逾5％。

美資牌主半日跑出，金沙、美高梅均飆逾一成。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

大行唱好濠賭股前景 首選金沙、銀娛

市場重新看好濠賭股前景，大行亦更新對行業的看法。摩通認為，新《博彩法》已釋除市場大部分憂慮，尤其博彩稅率、股息分配是否有變等，故該行仍看好濠賭股，首選金沙及銀娛。瑞銀則指，憧憬行業監管風險消除及澳門年內放寬入境限制，濠賭股股價有望在年底反彈1.15倍。

至於高盛預期，現有六個賭牌將營運至2032及2035年新牌照到期，並將金沙列入「確信買入」名單，因為早前股價大幅跑輸同業，未來具追落後空間。惟該行一致下調濠賭股目標價，其中銀娛及金沙目標價分別被下調11％及26％，至56元及28元。

大行認為草案釋除市場憂慮，普遍看好濠賭股前景。（《開市Good Morning》截圖）

溫傑：新規降賭牌競爭 關注兩大因素

光大證券國際財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，修訂《博彩法》草案較預期大為寬鬆，尤其市場憂慮在中美關係緊張下，當局或取締美資賭牌。現時草案訂明發賭牌數量為六個，料現時六大賭牌的格局將維持不變。

溫傑亦關注草案建議縮短賭牌期限至不多於十年，或令原本有意競投賭牌的財團卻步。即使新承批公司能使用已有賭場及接收所有博彩人員，惟再興建新賭場及酒店需時長，令投資風險增加。因此，新規有助降低賭牌競爭，反而有利現有賭牌維持營運。

草案新增明文禁止中介人業務，禁止中介人分享賭場收入或承包賭場區域，上月底公布的諮詢總結並未有提及。溫傑認為，這的確為賭企前景增添不明朗因素，惟相信在去年11月底太陽城集團創辦人周焯華事件發生後，市場已有預期，短期對賭股影響不大，但關注賭企消化貴賓廳業務萎縮對賭收的負面影響，以及中、港、澳三地通關的時間表。

他提醒，濠賭股今早的升勢已大致反映上述利好因素。在行業中，他首選銀娛，短期有望收復去年9月14及15日形成的下跌裂口（約45－48.8元），惟在48－49元遇初步阻力，故現價追入的值博率低。

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

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