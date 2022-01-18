【趁消息出貨】諾輝健康發盈喜再飆逾兩成後倒跌收市 瑞銀看52元博唔博得過？

B仔股諾輝健康(06606)上周五(14日)發盈喜，收入及毛利分別增長兩倍及3倍，加上胃癌篩查自測產品「幽幽管」今日(18日)上線天貓，瑞銀又上調目標價至52元予買入評級，股價已連升兩日，今日曾再飆逾兩成高見34.45元，3日累升六成七，惟其後愈升愈少，最終倒跌收市。

(諾輝健康網頁截圖)

收入料增兩倍毛利增3倍 主因產品收入及毛利增加

諾輝健康公布，預期截至2021年12月31日止年度收入總額將介乎2.05億至2.17億元人民幣之間，按年增長1.91倍至2.08倍；毛利預期將介乎1.47億至1.58億元人民幣之間，按年增長2.95倍至3.24倍；毛利率料升至67.7%至77%，遠高於2020年同期約52.8%。

收入總額及毛利增加主要是因為集團的產品(即常衛清及噗噗管)的收入及毛利增加，從而使得收入總額大幅增加。

(《hot talk一點鐘》節目截圖)

胃癌篩查自測產品幽幽管今日上線天貓



此外，據內媒報道，諾輝健康旗下適用於「消費者自測」的幽門螺桿菌檢測新品「幽幽管」，今日將在阿里健康(00241)旗下天貓醫藥健康平台首發，消費者只需在淘寶APP搜索「抗幽自測指南」或幽幽管即可購買。

諾輝健康早前已公布，收到國家藥監局批准將「幽幽管」註冊為三類醫療器械的申請。據介紹，「幽幽管」為該公司基於糞便樣本檢測幽門螺桿菌的胃癌篩查消費者自測產品，幽門螺桿菌為胃癌發病的主要致癌因子。幽幽管實現採樣與測試一體化設計。消費者測試前毋須服藥或空腹，且對採樣無特殊要求。採樣後將取樣棒插回試劑管，10秒搖勻，按下管蓋後10分鐘即可讀取結果。

瑞銀：業績強勁兼幽幽管出廠價高 維持買入評級

瑞銀因應盈喜以及國家藥監局最近批准諾輝健康的產品「幽幽管」註冊，將其目標價由48元上調至52元，維持「買入」評級。

瑞銀又引述管理層指，去年業績的強勁表現，歸因於更好的產品組合、高出廠價渠道表現出色。管理層預計幽幽管將於今日正式上線京東、天貓、美團等平台，由於幽幽管的出廠價明顯高於現有產品「噗噗管」，公司有信心為其未來帶來另一波增長。

林嘉麒：B類股估值高債息升吸引力減 藥物近商業化才炒得過

新城晉峰資產管理董事林嘉麒今日於《hot talk一點鐘》節目指，不太看好盈利仍很低的生物科技股，因為估值仍然很貴。醫療股也分傳統製藥、創新藥、有盈利商業化的生物科技股等多種，而發盈喜的B類股份，基數非常低，就算盈利升10倍，但只有約兩億元，市值就百多億元，市盈率仍高達50至100倍，以現時市況不太適合吸納，而債息上升，科技股份價值相對低，生物科技股尤其B類股份也可這樣看，它們都是高估值，如債息抽高吸引力就減低，發盈喜也炒不過。除非研發的藥物已去到商業化階段就不是純炒盈喜，而是看它們會否有一些排期的藥物已由第二期去至第三期，由第三期去到美國食品藥物管理局(FDA)申請，甚至可以商業化，如屬相關消息就可跟炒。另今次諾輝盈喜只提到收入及毛利而無提到盈利，如果開發使費及其餘支出多，下半年虧損可能會擴大。總之，盈喜定義始終比較模糊，除了要看行業及去年基數外，還要看有沒有魔鬼細節在將公布的業績內，尤其現時市況只是開始好轉還是小心些較上算，諾輝盈喜消息已出小心股價無以為繼。

不過，他又指諾輝近來消息較多，除盈喜外業務亦有更新，今日股價炒至34元後回落出現射擊之星，一月亦曾出現，之後就橫行，橫行完再向上突破，故股價走勢難料，惟由低位10幾元升至28元差不多升了一倍，料短線向上突破動力有限。另一隻B類股份歌禮製藥(01672)旗下新藥獲批臨床試驗連日爆升，因是研發肝炎藥，研發失敗機會低，亦已到了研發尾聲，幾近商業化，惟股價已連升7日，短線值博率不高，如股價回落至10天線整固或有進一步藥品開發消息再可跟進。

諾輝健康今日收市跌0.36%報28元，成交3.66億元。歌禮製藥最多亦曾升一成半，收市則升4.3%報5.58元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，新城晉峰資產管理董事林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評諾輝健康及港股大市，立即重溫

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