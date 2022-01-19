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【虛幣世界】股債齊跌影響投資者信心，加密貨幣市場低迷

19/01/2022

　　由於市場預計美國將會三月加息，其中有大行預計三月分加息基點較市場預期多，隔晚美股及美債價格下跌，並拖累加密貨幣市場氣氛，比特幣成交量持續低迷，Arcane Research 在一份報告中表示，由於市場持續恐懼，以及最近的低波動性，可能使交易者不願採取行動。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　不過，衍生品交易最近產生變化，其中比特幣期貨槓桿偏好看跌，即意味著假如比特幣大幅抽升，空頭方則被迫平倉而導致市場大幅波動。移動數字銀行 MinePlex 的聯合創始人Alexander Mamasidikov於媒體上表示，由於近期加密貨幣沒有增長，而機構投資者不採取行動，因此儘管宏觀經濟逆風，比特幣再次攀升之前，可能取決於大型投資者會否以當前或更低的價格水平入場。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元42286.72(美元．下同)，跌0.15%(24小時比較．下同)；以太幣現報3155.87元，跌0.13%；艾達幣報1.49元，升2.20%；瑞波幣報0.74元，跌0.21%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

 

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