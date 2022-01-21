  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一

21/01/2022

　　隨著美國股市動盪，加息消息困擾市場，加密貨幣市場早段先升後回，其中比特幣於四萬三美元遇見阻力，並跌落穿四萬一美元關口，以太幣跌至三千美元，而美國科技股下跌與加密貨幣市場有互相影響的情況。分析相信比特幣最大阻力將會在四萬五至四萬八美元左右，並於四萬美元有一定支持。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　加密貨幣基金BitBull Capital首席執行官 Joe DiPasquale 表示，投資者最初對美聯儲關於數字美元的研究持樂觀態度，並指消息會增加加密貨幣的可信度，而這種可信度會導致需求增加；至於近期下跌，他認為是需求下降和一些季節性因素。他解釋，從歷史上看，一 月是一個疲軟的月份，所以希望在接下來的幾周內，活動和需求將會增加。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元40943.68(美元．下同)，升0.65%(24小時比較．下同)；以太幣現報3019.11元，升0.59%；艾達幣報1.27元，升0.72%；瑞波幣報0.726元，升0.93%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

125.200

異動股

01873

維亞生物

4.670

異動股

02007

碧桂園

6.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 125.200
  • 01873 維亞生物
  • 4.670
  • 02007 碧桂園
  • 6.550
  • 02196 復星醫藥
  • 36.750
  • 09999 網易－Ｓ
  • 161.000
股份推介
  • 01717 澳優
  • 9.810
  • 目標︰$11.50
  • 00777 網龍
  • 19.340
  • 目標︰$20.30
  • 02020 安踏體育
  • 122.300
  • 目標︰$134.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.600
  • 目標︰$22.33
  • 03799 達利食品
  • 4.740
  • 目標︰$4.67
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 470.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 125.200
  • 00005 滙豐控股
  • 52.850
  • 00388 香港交易所
  • 479.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 236.400
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 65.050
  • 目標︰$83.40
  • 03968 招商銀行
  • 67.900
  • 目標︰$78.00
  • 06690 海爾智家
  • 31.900
  • 目標︰$34.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/01/2022 09:43  《異動股》維亞生物升逾兩成半，旗下朗華獲准產仿製新冠口服藥

21/01/2022 09:28  《異動股》科技股普跌，阿里挫4%，美團微跌1%

21/01/2022 08:40  【大國博弈】美制裁中國航天科技等三實體，指控參與導彈技術擴散

21/01/2022 07:50  《華爾街內望》參議院通過反壟斷法，科技股受挫道指跌逾300點

21/01/2022 07:50  《油金掠影》油價由7年高位回落，金銀價格觸及2個月高位

21/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入７３﹒２億人幣，買騰訊沽中海油

21/01/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大行看淡安踏降目標價，大和降一成，野村削兩成

專題透視

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣

新聞>開市Good Morning

潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價　瑞聲遭兩大行唱淡
品味生活
生活

缸邊隨筆．石鏡泉

美股災後

Member Zone

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

健康大晒

【患者蹤跡更新】新增逾20個地點！再有確診者到尖沙咀K11，黃大仙多處上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月21日更新） 6
DIVA CHANNEL

寫設計．陳丞軒

將日式設計融入香港家居！平衡實用性和日式美學，更顯工人匠心

香港‧寶‧藏．Alex Lai

茶人杯中正道：紫砂茶壺收藏養購心得

Beauty

一日之計在於晨！Yogurt Bowl、貝果三文治，5款居家抗疫減脂早餐推薦！
健康好人生 Health Channel
新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！
打邊爐易食滯？跟中醫自製3款飲品，清熱瀉火＋幫助消化！（附食譜）
膝頭痛不是老人專利！6招瑜伽強化大腿及臀部周邊肌力，360度預防膝關節痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 12:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 12:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2022 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微
大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價　瑞聲遭兩大行唱淡
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金