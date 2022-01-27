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《盤後部署》港股或尋二萬三關，惟跌穿機會不大，阿里股價惹關注

27/01/2022

　　聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在3月初停止買債計劃。亞洲股市今日全面下挫，港股毫不例外低開低走，盤中失守二萬四關口，並曾跌逾六百點，其中科技股跌勢顯著，美團(03690)、阿里(09988)跌逾7%，小米(01810)、瑞聲(02018)跌逾半成。午後大市跌幅輕微收窄，但仍維持近五百點跌勢，最終恒指收報23807，跌482點或跌1.99%，主板成交1334.90億元。國企指數報8291，跌220點或跌2.60%。恒生科技指數報5383，跌213點或跌3.81%。

 

（shutterstock圖片）


　　內地股市同樣跌幅慘重，上證綜合指數報3394，跌61點或跌1.78%，成交3465.34億元人民幣。深證成份指數報13398，跌381點或跌2.77%，成交2263.44億元人民幣。



明日為港股結算日，今晚美股表現有決定性作用

 

 

（阿里巴巴於2022年1月27日收市價）



　　聯儲局主席鮑威爾隔晚「鷹」派言論嚇怕投資者，今日亞洲股市全面下挫，市場將關注今晚美股表現，由於早前美股已經「跌定先」，所以今晚美股表現對明日港股有決定性作用。加上明日港股為期指結算日，明日股市不升則大跌，而應該不會出現平淡收市的局面。


　　恒指如果明日企穩24200點收市，短線可能在二萬四至二萬五上落；但如果明日低開低走，恒指則有機會直插23200點甚至二萬三關口。而港股早已經由高位大幅回落，相信跌穿二萬三機會不大，短線投資者可利用此機會小注入市，捕捉此輪反彈。


　　另外，市場關注阿里巴巴(09988）走勢，今日再試歷史新低108元，隨著美國加息浪潮迭起，預計科技股拋售潮將會出現，阿里巴巴隨時失守「紅底」股亦有機會，這亦是拖累大市氣氛的主因；不過，相關Put輪則十分抵玩，小注買入對沖的值博率相當高

 

撰文：經濟通市場組

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