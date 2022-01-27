外匯基金去年少賺28% 余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整

金管局公布，去年外匯基金錄得投資收入1705億元，按年跌27.7%。當中，債券投資收益124億元，香港股票投資虧損210億元，其他股票收益684億元，其他投資收益939億元，非港元資產外匯估值上調168億元。

（吳仲賢攝）

去年支付予財政儲備的款項為344億元，支付予政府基金及法定組織的款項為168億元。而長期增長組合自2009年開始至2021年9月底的內部回報率年率約為15.3%。

余偉文：今年資產市場或現較大波動及調整 會作出適當防禦性部署

金管局總裁余偉文表示，環球金融市場於去年進入了復甦的階段。雖然疫情反覆導致環球經濟較為波動，但隨著疫苗接種率持續上升，以及在各地推出寬鬆的貨幣政策和財政措施等因素帶動下，環球經濟及金融市場顯著復甦。在此背景下，多個海外股票市場於年內創出新高，即使港股表現疲弱，外匯基金整體股票組合仍錄得不俗收益。

債市方面，他指出，受到預期通脹升溫及美聯儲縮減買債的影響，美國國債收益率於年內上升，債券價格下跌。然而，在計及所收取的利息後，外匯基金的債券組合仍錄得正回報。總結全年，外匯基金的股債投資表現良好。

今年資產市場或現較大波動及調整

他續指，展望今年，通脹持續高企的壓力及貨幣政策正常化將會是全球經濟及金融市場的關鍵議題。主要環球央行逐步退出寬鬆貨幣政策，其中美聯儲已宣布加快退市步伐，目標是在3月初結束買債，加息周期可能會隨即展開。如果通脹壓力更為持久，環球央行或需要加快加息步伐，可能引致資產市場出現較大的波動和調整。

他提及，環球股市過去三年大幅上升，資產估值已達至偏高水平。隨著全球經濟復甦及企業盈利增長逐漸放緩，加上對新變種病毒及地緣政治緊張局勢的憂慮仍然存在，投資環境依然不明朗。

繼續審慎管理外匯基金 作出適當防禦性部署

他表示，一旦市場氣氛逆轉，環球股市或會有較大調整，如因通脹及貨幣政策轉向引致債息同時大幅上升，將會為外匯基金的投資帶來嚴峻的挑戰。面對複雜和困難的投資環境，金管局會繼續審慎管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署，並維持高流動性。

他續指，局方會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，亦會密切留意市場發展，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

余偉文:港息將滯後跟隨美息向上 暫未見樓市出現周期轉變

余偉文表示，由於本港實施聯繫匯率制度，港息在長期方向上將會跟隨美息，但港息亦受貨幣供求等因素影響，目前本港流動性充裕，銀行體系總結餘有3600多億元，而當美國加息，隨著港美息差擴闊，便會出現套息活動，當港元觸及弱方兌換保證，金管局便會進行干預，買入港元並沽出美元，使銀行體系結餘慢慢減少，使港息逐漸上升。

他表示，參考歷史數據，是次港息或如上次的加息周期，在跟上美國的貨幣政策正常化步伐方面出現滯後的情況，而利率僅是影響本港樓市其中一個因素，其他因素如本地經濟及房屋供求也會影響樓市表現。

余偉文又指，會密切留意樓市發展，金管局的宏觀審慎逆周期措施，將順著樓市周期調整，而目前的措施仍然適合，又指去年樓市表現穩定，儘管最近有所調整，但未見出現周期轉變。

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動