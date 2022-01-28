  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

28/01/2022

　　中國經濟增速有放緩跡象，2021年第四季GDP為4%，較第三季低0.9%。國家政策一直強調「穩供應、擴內需」，政策大有機會進一步提高市場現金流動以促進經濟增長。此外，去年監管風暴席捲各行各業，科網、房地產板塊猶有餘悸，內需板塊處於較不受影響之列，在表現仍然落後之下值得留意。

 

為內地嬰兒奶粉股龍頭　成功拓展高端市場


　　中國飛鶴(06186)為內地嬰兒奶粉股的龍頭，旗下配方粉強調特別為中國嬰兒體質研製，標榜科研成果成功拓展嬰兒奶粉業的高端市場，填補過去內地市場對奶粉添加劑過多而導致嬰兒健康受損的憂慮。2020年全年純利為74.37億元人民幣，按年增加89%，三年CAGR為85.76%。2018年度至2020年度三年毛利率分別為67.54%、70.03%以及72.50%。由此可見飛鶴的盈利能力持續高企，亦印證其品牌形象及聲譽逐年提升。

 

(中國飛鶴網頁截圖)


自去年11月錄多宗回購　料10元有強力支持

 

　　飛鶴股價去年下半年持續向下，然而自去年11月股價跌至10元水平附近，公司錄得多宗回購紀錄，由11月底至去年12月30日，一共錄得14日回購紀錄，料此水平為較強力的支持位。


　　恒指公司將於2月18日公布2021年第四季季檢，預期將有更多股份獲納入恒指，飛鶴亦是其中的染藍黑馬之一，預料將較為利好近期股價走勢。另外據其最新的去年中期業績，預期全年業績將會繼續向好。10元公司回購水平以上值得買入，目標先看13元。

 

中國飛鶴今日(28日)跌2.74%收報10.66元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社特約分析師王嘉恒

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

208.000

異動股

00005

滙豐控股

55.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

125.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 208.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 125.700
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 266.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.800
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.440
  • 目標︰$6.00
  • 01929 周大福
  • 13.480
  • 目標︰$15.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.840
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 119.800
  • 目標︰$143.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.000
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.600
  • 00388 香港交易所
  • 436.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.800
報章貼士
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.060
  • 目標︰$5.62
  • 01088 中國神華
  • 19.500
  • 目標︰$25.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.840
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
即時重點新聞

28/01/2022 16:30  《盤後部署》二月大市料炒食品股，科技股跌殘短炒博反彈

28/01/2022 16:31  《本港經濟》第四季GDP預估按年增長4.8%，全年升6.4%

28/01/2022 16:36  【新冠肺炎】本港今日新增115宗確診，6宗源頭不明

28/01/2022 17:28  渣打集團:下月17日將舉行董事委員會會議，考慮派發末期息

28/01/2022 15:49  《中國監管》外電:中證監晤外資金融公司高管，旨在消除經濟疑慮

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

28/01/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】高盛降美團近４％目標，摩通降吉利及長汽至中性

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

新聞>中國故事

《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅　滬綜指低收牛年累挫8%

新聞>財經熱話

核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱
品味生活
生活

親子理財．李錦

如何利用利是錢教子女理財？

玩樂 What’s On

農曆新年2022｜新春郊遊行大運！4大零難度行山路線：隱世海灘、紅色步道睇日落、無敵青馬橋，2小時輕鬆睇靚景！

FOCUS

【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長
DIVA CHANNEL

Travel & Dining

新年不拜年，與閨密下午茶！3間五星酒店下午茶推薦！讓精緻點心點綴愜意午後

酒意人生．梁淑意

紫紅的酒色最吸引！寶石的顏色，源自花青素！花青素可加強紅酒陳年能力？

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

北海道的「濕原之神」丹頂鶴：茫茫雪原上的一場鶴之歌舞
健康好人生 Health Channel
經常手麻可大可小，可能暗藏8個隱疾！針灸、艾灸，加伸展運動幫到手
手腕難以發力？長時間腕部用力易成「網球肘」！1招助放鬆手部肌肉！
小朋友持續高燒或患「川崎病」！錯過黃金治療期恐發心臟病！7個症狀要留意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話28/01/2022
《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛
中國故事28/01/2022
《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅　滬綜指低收牛年累挫8%
財經熱話28/01/2022
核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱
財經熱話28/01/2022
【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為虎年利是股！
FOCUS28/01/2022
【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長
財經熱話28/01/2022
Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股　比亞迪插7%小鵬跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金