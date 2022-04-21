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中海油A股首掛最多飆逾四成H股卻倒跌　好消息盡出宜先減磅?

21/04/2022

       中海油(00883)「回A」首日掛牌，A股(滬：600938)高開兩成，其後快速擴大升幅至44%，高見15.55元漲停，卻對H股刺激短暫。縱然集團早已預告回A後會公布派特別息，一般預計下周四(28日)公布首季業績時會同時公布有關派息安排，且國際油價昨日(20日)亦靠穩，惟中海油今日(21日)開市雖曾升4%，但其後卻倒跌最多4%，收市仍跌逾2%。

 

 (Shutterstock圖片)

 

網上有效申購倍數234倍　集資逾300億人幣
　　

      中海油A股本次發行價格為每股10.8元，募資規模為280.8億元，若超額配售選擇權全額行使，將達近323億元，將用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田在內的多個國內外油氣新項目。此次網上發行中籤率約0.427%，有效申購倍數為234.21倍。集團早前公布A股網上發行申購情況及中籤率，有效申購倍數約415.14倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，回撥後將約6.03億股由網下回撥至網上。網上發行最終發行股票數量約13.8億股(包括超額配售部分)。

 

     中海油董事長汪東進表示，A股上市是公司歷史上的重要里程碑，將以是次A股上市為契機，充分利用境內外融資渠道，促進公司的高質量、可持續發展，同時將一如既往注重股東回報，積極與股東分享公司發展成果，努力成為A股市場具有長期投資價值的優秀上市公司。

下周或公布派特別息　匯證指成支撐股價動力

 

　　值得留意，中海油於3月公布去年業績時，已表明會於完成A股上市後公布派發特別股息，而中海油將於下周四公布首季業績，到時或同時公布派發特別股息安排。匯豐證券早前指，中海油A股發行價為10.8元，相當於2021年市帳率約1倍，較H股溢價約14%，料可帶動H股上揚，而且會於完成A股上市後派發特別股息，料將成為支撐股價的動力，加上中海油承諾會於適當時候回購股份，預期股東回報會提高，而油價上升亦利好盈利前景，維持「買入」評級，目標價13.1港元。

 

　　另中海油昨日發公告提到，預計今年首季實現營業收入約690億至830億元，按年增長32%至58%；盈利約240億至280億元，增長62%至89%；扣除非經常損益後盈利約233億至273億元，增長61%至89%。

 

原油庫存降油價靠穩　封城時間長衝擊需求

 

　　另方面，國際油價昨日靠穩。美國能源訊息署公布，上周截至4月15日美國原油庫存減少800萬桶，為去年4月30日止一周以來最大減少數量，原油需求受到關注，支撐油價。另有分析指，俄烏局勢仍有可能令歐洲禁運石油，故油價未來跌後亦會有支持。隔晚紐約期油升0.2%或0.19美元，收報每桶102.75美元。布蘭特期油微跌0.4%或0.45美元，收報每桶106.80美元。

 

　　不過，前日(19日)紐油及布油雙雙急跌半成，有分析師指，上海等地封城時間較預期為長，短期內對原油需求的衝擊會更大，但同時需求減少有助紓緩現時市場供應緊張情況。

 

林家亨：不需等派息起碼沽一半　聶振邦：最好止賺離場

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨分析，他指中海油持貨者不需等到下周四公布派特別息才沽貨，始終派了息，其內涵價值已反映在股價內，所以每次除淨後股價就下跌，下跌幅度就剛好等於派息價值，故現價已包含派息價值。2007年中石油(00857)一樣回A，股價卻由20港元跌了75%，故中海油應分段起碼沽出一半。

 

　　華盛證券分析師聶振邦則指，止賺離場為目前最佳選擇，除中海油本身回A利好消息已消化，國際油價亦逐漸靠穩，難再有大升機會，建議持貨者最多觀望一至兩日，即使未能重上11港元都應離場。

 

　　中海油H股今日跌2.51%收報10.88港元，成交26.54億港元；A股則收報13.79元人民幣，較發行價高出27.69%，成交約121億元人民幣。另中石油H股跌1.5%收報3.94港元，中石化(00386)無升跌報3.96港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 
重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此




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