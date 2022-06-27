【虛幣世界】加密貨幣保持穩定，分析師料比特幣或失守

加密貨幣於過去的假期保持穩定，比特幣在21000美元水平，以太幣亦企穩1200美元，其他主要山寨幣漲跌互現，DOGE一度上漲超過10%，XRM 上漲近 6%；GALA和MANA下跌超過8%和7%；Polygon的MATIC推出 DAO)的隱私產品後，自上周三開始上漲超過25%。



分析師預計比特幣短期內或跌破20000 美元，並會持續波動，其中加密基金管理公司 BitBull Capital的首席執行官喬．迪帕斯誇萊 (Joe DiPasquale) 表示，這種波動很可能會持續下去，比特幣不會很快出現大幅回升，就算出現升幅都會被壓制。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21045.51元(美元．下同)，升0.03%(24小時比較．下同)；以太幣現報1210.37元，升1.05%；艾達幣報0.4943元，升0.89%；瑞波幣報0.3636元，升1.25%。



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