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【半年結－內需開車】下半年「穩」字行頭 汽車內房宜吼龍頭股

30/06/2022

　　坊間常提到「五窮六絕七翻身」，有哪些板塊在七月會造好？為確保今年經濟5.5%增長目標，中央推出多項穩經濟政策，隨住疫情逐步穩定，內需股7月有望追落後？另外，多項刺激汽車業措施出台，車股能否延續升勢？多個城市力谷樓市，內房股開始轉勢？專家將逐一分析汽車、內需及內房板塊前景及走勢！

 

(資料圖片)


汽車股短線料有整固


　　中央近兩個月推出不少與汽車業有關的利好措施，包括減半徵收乘用車購置稅、汽車下鄉等，汽車股順勢而飛，吉利(00175)月內升逾20%，比亞迪(01211)更一度升至333.3元創上市新高。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地逐步復工復產，汽車業轉好有望拉動下游行業，加疊政策扶持，加強換車需求，帶動汽車股表現。不過，他提到汽車股在利好政策下爆升屬正常，之後能否維持好的銷售額才是關鍵，加上汽車板塊已累積不少升幅，短線料出現整固，投資者宜留意乘聯會未來公布的汽車銷量數據。


　　在比亞迪、吉利、廣汽(02238)及長汽(02333)這四間傳統車企之中，溫鋼城以比亞迪為首選。他解釋，比亞迪除了電池及汽車銷量強勁，汽車摩打技術亦較為領先，疊加「股神」巴菲特持股的因素，前景較好。然而，他指股價升至333.3元已超額完成，9日RSI亦現頂背馳，建議投資者待股價回至280元吸納。


　　溫鋼城又提到，長汽及廣汽的新能源車銷量較差，前者品牌流行熱度不足，亦未獲資金強力支持；後者業務及業績沒有驚喜，即使市盈率較低，仍不獲市場看好，前景較淡。部署方面，他認為長汽收市失守20天線需平倉離場，廣汽就可於保力加通道底部7.37元吸納，短線預期在7.37元至8元上落。


造車新勢力較看好理想


　　造車新勢力「蔚小理」當中，蔚來(09866)及理想(02015)今個月分別先後推出新車款(前者為智能電動中大型SUV ES7；後者為家庭發展智能旗艦SUV理想L9)，小鵬亦宣布將於明年推出兩個新車款，「蔚小理」月內分別大漲逾26%、36%及53%。


　　溫鋼城指出，理想最新推出的車款，亮點在於加強續航力，過去的賣車數據亦較好，反映集團未來有機會扭虧為盈，對其前景感到樂觀。不過，他指出股價由5月初至今累計最多已升逾1倍，且已嚴重超買，持貨者應食胡，未失守100元仍可持有，無貨者就待股價回至20及50天線分注吸納。


　　至於小鵬及蔚來，溫鋼城表示，小鵬早前因鋰電池不足而延期交付，供應鏈問題仍然存在。蔚來近期禍不單行，先有測試車高處墜下車毀人亡，後遭沽空機構狙擊，稱公司誇大收入及提高淨利潤率，以達至目標，銷售表現亦較差，他看蔚來前景較淡。部署方面，溫鋼城指小鵬20及100天線不容有失，蔚來一旦失守20天線就需要減倉。


餐飲股宜以炒波幅為主


　　除了汽車股之外，內需股亦受惠於疫情回穩及穩經濟政策。當中，上海宣布逐步恢復堂食，餐飲股顯著反彈，海底撈(06862)及九毛九(09922)月內漲逾17%及13%。溫鋼城提醒投資者，中央堅持「動態清零」的方向仍主導餐飲股走勢，5月食品價格按年升2.3%，近期豬價持續強勢，即使逐步放寬堂食可增加食客流量，但未必可以抵銷原材料成本，宜以短炒為主。他又強調，部署疫情相關股票一定要做好止賺及止蝕，事關疫情一旦反彈，股價波動會非常大。


　　部署方面，溫鋼城提到海底撈過去開店太多，業績表現欠佳，短線宜待股價回至16元才考慮買入；呷哺呷哺(00520)市盈率過高兼虧損當中，現價買入值博率不高，宜回至20天線吸納；九毛九在20天線18.5元水平可吼，16.5元止蝕。


中央政策集中刺激住房潛在需求


　　內地樓市為中國經濟的一大支柱，去年開始民企內房債務問題爆發，曾永堅指內房窘境冰封三尺非一日之寒，由2020第四季起，中央已著手處理民企內房的高槓桿問題，以多項政策及手段要求房企減槓桿。但手法令樓市顯著轉弱，故近期中央政策側重穩定樓市，並以激發需求面為主，同時重新容許民企內房發債以解燃眉之急，近月房企資金壓力紓緩。他指內房最壞情況已過，下半年有望逐步向好。


　　儘管部分民企內房獲重新容許發債集資，但相關內房每月合約銷售未見改善，令人憂慮房企的資金回籠狀況。曾永堅認同內房銷售回穩才是解決內房問題的關鍵，故中央政策集中刺激及吸引潛在需求。數據顯示一、二線城市成交回升，但要良好的氣氛蔓延至三、四線城市則仍然需時。


內房政策傾向汰弱留強


　　此外，疫情封控措施造成經濟下滑，亦是影響入市意欲的一大因素。曾永堅提到，近期內地公布的經濟數據好過預期，儘管經濟難以「V」形反彈，市場也期望以「U」形逐步恢復。中央亦積極從各方面恢復市場信心，包括最近將入境檢疫隔離限期減半，可能已視為對防疫措施的鬆綁，同時人行宣布降準，令潛在業主預期樓價上升，進而刺激入市意欲，故曾永堅對於樓市後市表現審慎樂觀。


越秀滄海遺珠回調吸納


　　部署方面，曾永堅提到內房處於汰弱留強局面，過去高桿杆及態度進取的房企，中央亦有意將他們逐步淘汰。曾永堅建議部署能配合中央希望樓市健康發展，財務狀況相對良好的房企，同時這些股份應有望在行業整合期間得益。曾永堅推介兩隻國企內房，分別為中海外(00688)和越秀(00123)。他指兩股股價對比資產淨值都有折讓，其中建議待中海外回落至23至23.5元水平吸納，上望破頂價30元。曾永堅尤其提到越秀為內房板塊的滄海遺珠，指其深耕大灣區主要城市，未來將於區內維持優勢，而且未來計劃清晰可見；近期越秀獲資金追捧，股價突破10元，創近15年高位。不過，曾永堅指越秀股價經得起考驗，中長線投資宜於9.2至9.3元附近吸納，上望目標12元。

 

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒 余穎恒

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2022 21:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2022 16:41
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