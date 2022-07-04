【ETF通】ETF通今正式交易 歐冠昇指提升市場多樣性及吸引力

香港證監會及中證監批准兩地交易所正式將符合條件的交易所買賣基金（ETF），納入內地與香港股市交易互聯互通機制，並於周一（4日）上午正式開始交易。

港交所行政總裁歐冠昇（網上直播截圖）



歐冠昇：ETF通加強本港超級聯繫人角色



港交所(00388)行政總裁歐冠昇在ETF納入互聯互通開市儀式上致辭時表示，隨著中國經濟發展，更多內地家庭將重新配置財富在資本市場上，料未來10年中國在岸市場預期會增長至逾100萬億美元，相信將令進出內地的雙向資金流大增，重塑未來全球金融市場格局。



歐冠昇指出，滬股通及深股通自2014年推出以來，為內地股市帶來超過1.6億人民幣淨流入，同時港股通為港股帶來超過2.3億港元資金。歐冠昇指出，香港上市的ETF資產管理規模逾4300億港元創新高，平均每日成交金額超過110億港元，佔香港現貨市場成交金額比率由2018年的4%，倍增至現時的8%。



歐冠昇續指，ETF進一步納入互聯互通機制，相信國際投資者將大幅增加對內地市場的投資，而內地投資者亦都有更多機會利用ETF這種具成本效益、透明度高，而且靈活的投資工具，實現多元資產配置。他又指，ETF納入互聯互通標誌著港交所在提升市場活力多樣性及吸引力的征程上再進一步，加強香港作為中國與全球之間超級聯繫人角色，為市場提供更多種類產品。



蔡鳳儀：中港監管機構將續優化「ETF通」

（網上直播截圖）



香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，自香港第一隻ETF於1999年上市，市場規模至今增長10倍，日均成交額增長20倍，相信有關增長在「ETF通」開通後會持續。



她提到，監管機構須以審慎和循序漸進方式開展任何新項目，香港證監會將與中證監，以及香港和內地交易所緊密合作優化「ETF通」。



上交所：將進一步加強與深港交流協作 持續優化機制

（網上直播截圖）



上海證券交易所總經理蔡建春在啟動儀式上表示，滬港通業務自2014年正式開通以來，交易品種不斷豐富，市場結構逐步優化，在境內外投資者的跨市場投資中發揮了重要作用。



他指出，此次ETF順利納入，是深化互聯互通機制改革創新的重要舉措，將有利於進一步發揮互聯互通機制作用，便利境內外投資者投資對方市場，並有利於提升上交所的國際化水平，為上交所ETF市場的高質量發展提供新契機，也將有利於兩地的資產管理人、券商進一步提高管理及服務水平，鞏固和提升上海和香港的國際金融中心地位。



蔡建春表示，下一步在中國證監會的統一部署下，上交所將進一步加強與深港交易所、兩地結算公司及市場參與者的交流協作，持續優化互聯互通等機制安排，積極營造有利於中長期資金入市的市場環境，推動香港市場的深度合作與協同發展。



撰文：經濟通採訪組

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