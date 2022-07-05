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【虛幣世界】比特幣反彈至20000美元，惟分析師預計只是短暫表現

05/07/2022

　　隔晚美股因假期休市，加密貨幣市場則短線反彈，其中比特幣重返20000美元大關，以太幣及其他山寨幣同樣收復失地，以太幣升至1150美元水平，而SOL和SAND分別上漲了9%和8%以上。不過，FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示，比特幣一直承受沽壓，而近期的反彈可能只是周期性表現，而並非比特幣有明顯好友入市。


　　幣安首席執行官趙長鵬最近表示，加密貨幣冬天，是為可以等待下一個牛市的投資者購買比特幣的好時機；而萬事達卡的一項調查報告稱，超過51%的拉丁美洲人在今年3月至4月期間至少進行了一次加密貨幣交易。不過市場仍受近期消息困擾，包括三箭資本被申請清盤，分析師Kuptsikevich預計，全球經濟衰退依然困擾加密貨幣市場，特別是央行收水令市場嚴重受挫。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20383.25元(美元．下同)，升0.72%(24小時比較．下同)；以太幣現報1154.15元，升0.27%；艾達幣報0.4697元，升0.04%；瑞波幣報0.3306元，升0.58%。
　
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