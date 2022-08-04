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《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風

04/08/2022

　　恒生指數半日收報20054，升287點或1.45%，主板成交508.3億元。恒生中國企業指數報6838，升101點或1.51%。恒生科技指數報4340，升93點或2.21%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報309.2元，升6.6元或2.18%，成交31.68億元;阿里巴巴-SW收報94元，升3.65元或4.04%，成交25.4億元;美團收報181.8元，升4.7元或2.65%，成交17.31億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(中芯國際網頁截圖)

 

黃偉康：佩洛西訪台與否不利因素都會困擾港股

 

　　美國眾議院院長佩洛西離台後，解放軍隨即繞台進行軍演，但暫未見火光，恒指借勢回升，科技股領升大市。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股近期都是炒作市場氣氛，前日大跌只是來自市場對佩洛西訪台的恐懼，但佩洛西早已表明並非以國家身份訪台，而且佩洛西訪台前，美國總統拜登已與國家主席習近平通話，料兩國早有共識，並會各自展現姿態，故他早已預期台海不會出現意想不到的情況。


　　黃偉康指，恒指上兩個交易日稍為失守19800，而該水平為近期較重要支持位，若今日繼續收穿19800將較為不利。他補充，雖然日前恒指借佩洛西訪台下殺近500點，但他認為，無論佩洛西訪台與否，長期困擾港股的不利因素未消退，如中美角力和內房風波影響下，市況都難以扭轉。他指，市況弱勢難以吸引新資金流入，但投機氣氛下人人急於套現，令市況出現「陰乾」情況。


海外晶片企業技術難以取代


　　市傳佩洛西亞洲之行與《晶片法案》有關，主力向亞洲區晶片巨擘補助，並藉以打擊中國半導體發展，但近兩日中芯(00981)等中資晶片股不跌反升，黃偉康指是由於市場憧憬在美國打壓下，中國科企的晶片訂單都要轉為依賴中資晶片企業，故掀起今次炒作。但他提到諸如比亞迪(01211)及華為等都有使用國產晶片，但海外晶片企業如台積電及英特爾等，高端晶片技術難以取代，故相關對晶片訂單增加的憧憬未必馬上成真。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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