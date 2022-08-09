中聯通業績對辦兼增派息飆近4% 中移動績前可吼？

三大內地電訊商陸續派成績表，中聯通(00762)率先公布中期多賺近兩成，派息增約38%，雖然大行看法一般，但今日(9日)股價仍升近4%，中移動(00941)及中電信(00728)亦造好。事實上，中資電訊股預期息率高達7至8厘，業務又不太受經濟影響，確為避險收息佳選，中移動將於本周四(11日)公布業績，在聯通業績對辦下看來也值得憧憬。

(中聯通網頁截圖)

中聯通中期多賺19.5%派息增37.5% 服務收入升8.3%

中聯通中期純利109.57億元(人民幣．下同)，按年升19.53%，派發中期息16.5分，按年增37.5%。期內收入1762.61億元，升7.36%。EBITDA為514億元，增長3.9%。稅前利潤134.16億元，升18.84%。

上半年服務收入1610億元，按年上升8.3%，增速創近年同期新高。移動服務收入849億元，按年提升3.4%。移動出帳用戶達3.2億戶，其中5G套餐用戶淨增2999萬戶達18492萬戶，滲透率達58%。移動用戶ARPU為44.4元，保持平穩。寬帶接入收入230億元，按年升4.3%，寬帶接入用戶淨增440萬戶達9944萬戶，創近10年同期新高，融合滲透率達73%。產業互聯網實現收入369億元，較去年同期上漲31.8%，其中聯通雲收入達187億元，按年增143.2%。

（《開市Good Morning》節目截圖）

中聯通：料疫情影響微 股價不可能長期被低估或適時回購

中聯通總裁兼執行董事陳忠岳表示，上半年內地個別地區疫情對網絡建設工作造成區域性影響，但工程進度總體良好，完成資本開支283.5億元，其中5G的資本開支達117億元，期內新開通18萬個5G基站，累計達87萬個基站，預計疫情不會對公司整體戰略和年度資本計劃造成影響，有信心在疫情下實現全年各項增長目標。



陳忠岳又稱，聯通發展前景良好，股價不可能長期被低估，而回購對提升公司階段性股價具積極作用，因此集團會合理平衡自身發展和回報股東的關係，綜合考慮公司利潤、現金流以及未來現金需求等因素，以決定未來何時和如何實施回購。

匯證：股息有改善惟股東回報仍落後 摩通：增派息率及回購可能性低

匯證發表研報指，聯通上半年業務令人鼓舞，特別是網絡質量方面開始縮窄與同業差距，惟儘管上半年股息有所改善，但股東回報方面仍然落後，而其業務能見度遜同業，維持「持有」評級，目標價維持3.9元。



摩通則指，聯通第二季服務收入增長放緩，因為封城措施阻礙了移動及固網服務的營運，EBITDA利潤率繼續因研發及網絡營運支出大幅上升而受壓，不過盈利增長維持像樣。雖然聯通派息按年增加38%，但派息比率只有46%，管理層強調預留資本去發展業務，似乎減低了增加派息率及回購股份的可能性，維持「中性」評級，目標價4.1元。

券商料中移動中期純利升約6% 里昂料派息比率增至65%

另方面，中移動於本周四公布中期業績，預計受惠內地工業數位化趨勢支持收入表現，抵銷疫情令部分地區封城帶來的影響，綜合券商預測，純利為618.66至629.72億元，按年上升4.6%至6.5%，中位數625.91億元按年升5.9%，收入則介乎4688.17至4983億元，中位數4937.9億元按年升11.3%。另市場將關注公司管理層對未來派息、派息比率的指引，里昂料其派息比率有可能由去年的60%提高至65%。另市場將留意其旗下DICT及雲業務所面臨競爭及成本風險。

匯證：料電訊商未來5G投資降支持股息 摩通：波動市下具防守性



此外，匯證近日發表研報，預期中資電訊公司在5G資費及高速寬帶遷移的支持下，核心網路業務將相對穩定，而三大電訊商目標都是提升企業服務業務的增長速度，考慮到政府部門亦加快數字化轉型，相信市場發展潛力巨大，但亦存在競爭及電力成本相關風險。不過，預期現時已過了5G發展的資本投放高峰期，預計未來幾年行業相關投資將下降，對股息將帶來支持。



摩通則偏好中資電訊股為波動市下具防守性股份，惟預計由於內地防疫措施影響業務經營，第二季收入增長都將放緩，EBITDA利潤率持續受壓，但預期純利可能按年增長6%至18%，選股次序為中電信、中移動及中聯通。





黃瑋傑：新業務帶動增長 聯通不宜高追中移動績後或上試52元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中聯通除了增派息外，新業務也帶來新增長動能，故收入增長可達高單位數，其中產業互聯網收入增31.8%，貢獻超過七成新增收入，而受益政策鼓勵國企及政府機構用非私型企業雲服務，聯通雲收入更翻倍，料中移動及中電信也有此情況，反而移動服務及寬帶收入低單位數增長料難改變，因中國手機市場已飽和，移動服務亦因之前降費提速政策令其不能加價。不過，聯通今日不宜高追，刺激過後股價可能回復橫行，自3月觸底回升最多亦只見3.92元，現已升至近6個月阻力位，未來可能回補上升裂口3.7至3.84元。

至於快將公布業績的中移動，黃瑋傑認為，既然聯通新業務也可拉動整體業務增長，中移動料亦不會輸蝕，績後再試5月高位約52元機會高，而買中移動收息好過買內銀，因內銀受內房債拖累隨時賺息蝕價，而電訊業務不太受經濟影響，資金流入避險足以推動股價上升。

中聯通半日升3.73%收報3.89元，成交1.97億元；中移動則升1.47%報51.65元，成交5.27億元；中電信亦升2.6%報2.76元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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