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【FOCUS】斬斷權力與資本勾連　中紀委瞄準平台腐敗

21/01/2022

　　繼「互聯網沙皇」魯煒的昔日頭馬彭波，去年被指「公器私用、靠網吃網」；央視開年反腐紀錄大片《零容忍》原型之一公安部原副部長孫力軍，被指涉「操縱證券市場」後；中國反腐最高機構中紀委周四(20日)最新指，「斬斷權力與資本勾連紐帶」－－反腐推向縱深恐山雨欲來。

 


斥孫力軍「政治和經濟問題交織」

 


　　2022年伊始，一部實錄落馬高官出鏡懺悔的5集反腐電視專題片《零容忍》，在內地引發熱議。其中最吸睛的「公安部最年輕的副部長」孫力軍，三項罪名罕有包括「操縱證券市場罪」，被中紀委斥為「政治問題和經濟問題交織」。

 

 

 

 

 


　　而去年以來遭「反壟斷」監管風暴吹落神壇的一眾互聯網平台巨頭，正式進入中紀委視野，據其昨晚發布的第六次全體會議公報，明確保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗斗爭推向縱深……著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶。

 


　　何謂平台壟斷等背後腐敗行為？聯想兩年前一波騰訊、阿里、百度、美團等互聯網公司紛紛自爆家醜，涉及高管項目收購、供應鏈採購等貪腐，但今次涉及「權力與資本勾連」，顯然不僅僅是收禮受賄如此簡單。



字節跳動解散戰略投資部時機巧合



　　事實上，在公報公布前，互聯網大廠字節跳動解散戰略投資部，以及國家發改委等九部委嚴格規範平台企業投資入股金融機構的兩大消息，已顯示面對下一代互聯網興起，最高層誓要遏制科技巨頭的影響力。

 


　　何解？看看字節去年一年的約60宗投資，涉及科技、新消費、遊戲、人工智能、新能源汽車等多個賽道；再看看微軟最近斥750億美元收購動視暴雪，擬完成包括操作系統、雲、XR硬件、應用、內容的5層元宇宙布局，無不是押注人類未來將在數字世界中投入愈來愈多時間，隨時左右每個人的消費選擇、是非好惡、乃至社會關係。

 


　　當孫力軍案被定性為「動搖黨的執政根基，影響黨和國家政治安全」，互聯網反腐同指向政府在數字經濟時代的主權行使能力。大廠們的未來何去何從？《十四五國家信息化規劃》已指明出路，前沿數字技術突破、公共衛生應急、智慧養老服務等等。

 

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