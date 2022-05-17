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【FOCUS】能源制裁「照妖鏡」　歐洲處境愈見尷尬

17/05/2022


　　能源制裁，是對手的催命符，還是自身的照妖鏡？自歐盟月初(4日)歷史性高呼「逐步停止進口俄羅斯石油」，盧布兌美元已扶搖直上至逾兩年高位；直至周一(16日)，禁運方案仍因成員國之一的匈牙利討價還價而難產。

 

　　此外，剛將全年增長預測下調至2.7%的歐盟表示，俄羅斯天然氣供應嚴重中斷將令歐元區疫後復甦停滯，暗示將以「睜隻眼、閉隻眼」的方式，對當地能源進口商以盧布支付開綠燈。



匈牙利綁架禁運，高油價推升盧布



　　壯士斷臂？或許是雷聲大、雨點小。2021年歐盟日均向俄羅斯支付2.96億美元購買化石燃料，以能源制裁切斷普京「金援」的策略，愈來愈顯說易行難。

 


　　歐盟27國外長周一相聚布魯塞爾，商討對俄羅斯的第六輪制裁方案；方案包括歐盟委員會主席馮德萊恩月初提議的石油禁運措施，須成員國一致同意方能通過。儘管禁運過渡期最長設置至2024年底，但跟普京甚有交情的匈牙利總理Viktor Orban直言，此舉如同核彈，「布魯塞爾每天都在試圖把我們不想要的東西強加於人」；該國外長並要價稱，逐步淘汰俄羅斯石油將耗資150億至180億歐元，暗示歐盟補償。

 

 

 

 


　　僵局引發應邀參會的烏克蘭外長庫列巴的憤怒，他指，只要俄羅斯繼續出口石油、天然氣、鐵礦石等，就有錢繼續作戰。的而且確，俄羅斯首4月經常賬戶盈餘按年升逾三倍至958億美元，錄1994年以來新高；而盧布兌美元早已收復開戰以來全部失地，更邁向逾兩年高。

 

自曝軟肋，俄氣中斷恐致通脹破9%



　　60%以上石油依賴俄羅斯的匈牙利，漫天要價似情有可原，但歐盟拋出禁運事實上也是「打腫臉充胖子」。作為俄羅斯的最大石油客戶，歐盟去年日均購買俄油約340萬桶；進口天然氣也不遑多讓，日均約4.2億立方米，佔有總消費量的40%。鑒於此，剛下調全年增長預測由4%至2.7%的歐盟表示，如果俄氣供應出現嚴重中斷，歐元區疫後復甦顯著惡化，屆時GDP恐僅增0.2%，而通脹將突破9%。

 


　　所謂勢不由己，針對普京早前簽署法令，要求非友好國家的公司4月1日起，在俄羅斯銀行開設盧布帳號並購買天然氣，而最後付款期限將於5月底到期，原本強硬要求企業「不要屈服」的歐盟，發布最新指引指，只要進口商做出已支付歐元或美元的聲明，就可視為履行了合同義務。換言之，歐盟並不理會其最終支付是否是將歐元或美元兌換成盧布。

 


　　歐洲似乎對能源制裁的殺傷力如夢初醒，更將自己的軟肋擺於普京面前，能源諮詢機構Rystad Energy預測，一旦俄羅斯擴大反制裁，歐洲的天然氣價格年底將從現時的每百萬英熱單位(MMBtu)30美元以下漲至100美元。

 


　　誰最高興？恐怕除了樂見歐洲被綁上俄烏戰車的美國，還有一眾資源類公司，年初至今，德國的EnBW、瑞士的Glencore、英國的Centrica，股價已分別漲約30%、27%、12%。

 

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