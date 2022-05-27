  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰

27/05/2022


　　自「北極熊」普京2月底點燃烏克蘭戰火，成功集結起空前反俄陣營的美國，原來仍將中國視為「唯一」有意圖重塑國際秩序，且有能力通過經濟、外交、軍事和科技來實現此目標的國家。

 

 

　　相比前任蓬佩奧2020年就對華政策提出「不信任並核查」策略，美卿布林肯周四(26日)晚發表對華政策演講則稱，將通過塑造「北京周邊的戰略環境」來影響中國行為，並亮出「三板斧」－－投資、協同、競爭。



雙面話術引各解讀



　　普京牽制歐洲，印太才是重心。倍受關注的華府對中國政策演講(The Administration’s Approach to the People’s Republic of China)，在拜登結束亞洲之行後，由「頭馬」布林肯在華盛頓大學揭盅。

 


　　鑑於美國特色的「雙面話術」，內媒、外媒對演講各有解讀。內媒重點引述布林肯強調「在可預見的未來，美國和中國必須相互打交道」；「我們不尋求衝突或新冷戰，相反，我們決心避免二者」；「美國仍致力一中政策，不支持台獨」；「沒有中國的領導力，就根本無法解決氣候變化問題」等。

 

 

 

 


　　外媒則留意他直言，「美國將塑造北京周邊的戰略環境，以推進我們對開放、包容的國際體系的願景」；「北京為普京發動的戰爭辯護，應該為我們所有以印太地區為家的人敲響警鐘」；「我們已做好準備在關鍵領域超越中國，將用一切工具為美國工人和工業而戰」等。

 


投資、協同、競爭



　　未來十年，美國將如何處理中美這段「當今世界上最複雜和最重要的關係之一」？布林肯亮出戰略的「三板斧」－－投資(invest)、協同(align)、競爭(compete)。

 


　　第一，投資於美國自身的實力基礎，包括競爭力、創新、民主，具體而言包括科研、教育、基建、先進製造。值得一提的是，商務部長雷蒙多周三在達沃斯論壇自揭，美國三分二的晶片是從台灣購買，「包括70%的最精密晶片，例如每組標槍反坦克飛彈發射系統所需的250塊晶片。」

 


　　第二，與盟友和合作夥伴保持一致，以推進對未來的共同願景。智庫布魯金斯學會就指，全球第11大經濟體、坐擁三星半導體的韓國將在亞洲新地緣經濟中發揮更重要作用。而獲台積電選址設廠的日本熊本，正被視為亞洲高科技產業的明日之星。

 


　　第三，做好準備在關鍵領域超越中國，包括新的和更強有力的出口管制、抵制扭曲市場的政策和做法。軍事諮詢機構蘭德公司最新報告更建議，採用全方位的貿易和經濟工具來對抗中國，並擴大這些工具。



美取消部分關稅？



　　布林肯的演講是無甚新意，還是異常直白，可謂見仁見智；有趣的是，來自CIA(中央情報局)模型的最新預測顯示，美中關係將出現意外積極轉變。

 


　　簡而言之，模型利用紐約大學政治學講座教授Bruce Bueno de Mesquita的博弈論，通過評估4個要素：決策者的影響力、決策者對某個問題的立場、決策者的談判靈活性、決策者就該問題的焦點，來預測美國可能對中國採取的行動清單。模型得出的結論是，美國將取消對華部分關稅，而中國樂意就增加對美採購談判。

 


　　回想白宮國家安全顧問沙利文上周四（19日）稱，「如果未來數周內，拜登總統和習主席通話，我不會感到意外」，中美破冰可期？

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

90.200

異動股

03690

美團－Ｗ

162.000

異動股

02333

長城汽車

13.020

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.000
  • 02333 長城汽車
  • 12.980
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.020
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 132.900
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 64.050
  • 目標︰$70.00
  • 00581 中國東方集團
  • 2.070
  • 目標︰$2.46
  • 00390 中國中鐵
  • 5.480
  • 目標︰$5.88
  • 00762 中國聯通
  • 3.720
  • 目標︰$4.02
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.250
  • 00700 騰訊控股
  • 338.800
  • 00941 中國移動
  • 50.450
  • 01211 比亞迪股份
  • 267.000
  • 00388 香港交易所
  • 327.600
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 8.520
  • 目標︰$10.00
  • 00750 水發興業能源
  • 1.170
  • 目標︰$1.28
  • 09999 網易－Ｓ
  • 161.700
  • 目標︰$170.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2022 13:46  【大國博弈】秦剛:競爭定義中美關係加劇緊張，若延續關稅將奉陪

27/05/2022 12:16  【香港政情】候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港

27/05/2022 10:21  《本港樓市》差估署:4月樓價指數按月升0.5%，終止三連跌

27/05/2022 09:59  【聚焦數據】4月工業企業利潤同比降8.5%，製造業挫逾二成二

27/05/2022 09:37  【聚焦數據】首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至3.5%

27/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽金蝶

27/05/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】阿里績後券商維持評級惟降目標價

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰
人氣文章

新聞>大行報告

百度績後爆升　大行點評價？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季 80元未必見底
品味生活
生活
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

新冠與猴痘的關連
人氣文章

健康解「迷」

打工仔坐得多、運動少，變虎背熊腰？ 3套伸展運動，幫你放鬆肌肉及訓練肌力
人氣文章

廣告背後．袁靜

「荃灣豬肉檔AK」阿威爆紅！開設社交平台兼拍Skechers廣告！到底他是「虛火」定「實火」？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Nike迷要朝聖！《Nike at 50: A Genealogy of Progress 》體驗館慶50周年！重溫經典球鞋、廣告！Nike Air主題隧道打卡！
人氣文章

Fashion

可愛的Princess Charlotte 7歲了！ 生日照與父親是餅印？夏洛特小公主的生日會竟然超親民！
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

移民英國 | 疫情後初次旅行：蘇格蘭四日三夜5大景點全攻略！愛丁堡農夫市集新鮮蔬果、試飲土產威士忌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猴痘蔓延歐美多國！發燒、口腔潰瘍、水疱膿疱連環出現！香港幾大機會爆發？傳播率高？有疫苗預防嗎？醫生親答猴痘FAQ
人氣文章
糖尿病人最強超級食物：南瓜籽！這Super Food內含一種物質可控制血糖？營養師：天天都可以食！
人氣文章
克服強直性脊椎炎 扭轉背痛僵硬困擾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 14:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 14:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2022 14:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2022 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS27/05/2022
【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰
人氣文章大行報告27/05/2022
百度績後爆升　大行點評價？
人氣文章財經熱話27/05/2022
《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季 80元未必見底
人氣文章財經熱話27/05/2022
【阿里績後】美團比阿里更好炒？溫鋼城三招應市攻略！
人氣文章大行報告27/05/2022
【大行炒D乜】阿里績後大行點睇　一click就知道
人氣文章開市Good Morning27/05/2022
溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金