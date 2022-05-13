《神州經脈》4月新增貸及社融大遜 停辦護照假消息 A場全周升

上海終於迎來解封曙光，上海市常務副市長吳清明確目標在本月中旬實現社會面清零；加上國務院稱要進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作，擴大企業就業規模，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。憧憬經濟進一步復甦，滬深股市周五（13日）高開後早盤走勢分化，滬綜指高開0.43％後反覆向好，收市升0.96％，報3084.28點，汽車、金融板塊漲幅居前，地產股尾盤異動拉升。A股市場本周持續穩步向好，3000關失而復得，滬綜指累計升2.76％。

（資料圖片）

人民幣弱勢，不過外資回歸，通過滬股通、深股通淨流入20.79億元（人民幣．下同）。兩市成交明顯縮量至7571億元，按日大減7.8％。



今日新聞精選



1. 人民銀行公布，4月末，M2同比增長10.5％，高於市場預期的9.9％，M1同比增長5.1％，增速比上月末高0.4個百分點，比上年同期低1.1個百分點。4月人民幣貸款增加6454億元，大遜市場預計的1.5萬億元，同比少增8231億元。4月社會融資規模增量只有9102億元，比起市場預計的2.3萬億元低了超過六成，環比來看數據表現更為慘烈，3月新增社融數字為4.65萬億元，即4月新增社融按月暴跌80.4％。



2. 國家移民管理局黨組日前召開會議，要求嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。中國收緊出境審查引發民間爭議，當局周五在微信公眾號發布文章回應指，境外一些媒體出現中國「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑國家出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施，當局希望廣大出入境人員不要聽信謠言。



3. 上海市常務副市長吳清周五在上海疫情防控發布會上表示，上海將努力在本月中旬實現社會面清零。封控區7天無新增陽性感染者就可以降為管控區，再連續3天無新增陽性感染者就可以降為防範區。將根據疫情形勢變化，有序恢復交通出行；超市賣場、便利店、百貨商場有序恢復線下營業；優先安排有高考和中考任務的高三、高二、初三年級學生復學。



4. 中國證監會發布《比亞迪半導體股份有限公司註冊階段問詢問題》，對比亞迪半導體收購晶圓生產線、與控股股東的關聯交易兩大方面問詢。當局質疑比亞迪半導體是否具備獨立經營能力、是否存在大股東向發行人輸送利益的情形，並要求其補充說明持續經營能力、獨立經營能力等13個問題。



5. 國務院辦公廳發布關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知。當中提到，要擴大企業就業規模，設置好「紅綠燈」，促進平台經濟健康發展以帶動就業；並指要拓寬基層就業，為到中西部及艱苦邊遠地區就業的高校畢業生提供補助；支持自主創業和靈活就業。



6. MSCI周五公布半年度指數審核變更結果，5月31日收市後正式生效。其中最值得關注的是MSCI中國指數，因為該指數被嵌套進MSCI新興市場指數，因此股票進入MSCI中國指數，便意味著進入了MSCI全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。MSCI中國指數將新納入33隻中國股票，包括28隻A股標的。在新納入名單中，市值最大的前三隻股票分別是東方海外國際(00316)、廣汽集團(02238)(滬:601238)、華熙生物(滬:688363)。此外，MSCI中國A股在岸指數將新納入21個成分股，前三大新股為百濟神州(06160)(滬:688235)、晶科能源(滬:688223)、廣汽集團，剔除15隻成分股。



7. 福布斯最新發布2022全球企業2000強榜單，中國工商銀行在位居榜首9年後，今年下降至第二位，取而代之登上榜首的是由巴菲特執掌的伯克希爾哈撒韋，也是這間公司首次登頂。多家大型金融機構排名也低於去年，中國平安由第6位降至第17位，中國人壽從去年的第49位下降至第71位。內地樓市急速降溫，萬科從第96位跌至第197位。許多中國科網企業的排名下降，阿里巴巴從第23位降至第33位，京東從第101位降至第467位，百度則從第202位降至第418位。不過仍有企業排名有上升，騰訊從第29位上升至第28位，滴滴則在今年首次登榜。



8. 人民幣兌一美元中間價今報6.7898，較上個交易日跌606點子，錄六連貶，續創2020年9月30日以來近20個月新低。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五大上大落，今早平開報6.7900後，匯價急轉直下，一度瀉250點子低見6.8150，午後逐步收復失地，最終收報6.7830倒升70點，結束六連跌，且脫離近20個月低位。中國銀保監會官員於午後表示，人民幣匯率貶值不會長期單邊持續，不要賭人民幣單邊貶值和升值，否則會遭遇不必要的損失。而目前人民幣匯率波動處於合理區間，總體表現穩健。匯率下跌是較長一段時間走強的均值回歸，適當回調是正常市場反映。

撰文：經濟通中國組

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載