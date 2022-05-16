《神州經脈》三架馬車大開倒車 民營房企或本周發債 A場全線跌

疫情封控衝擊下，經濟數據大走樣，國家統計局周一早（16日）公布的工業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車，4月社會消費品零售總額同比下降11.1％，為2020年3月以來最低；4月規模以上工業增加值同比下降2.9％，為2020年2月以來最低；首4月全國固定資產投資同比增長6.8％，為年內最低水平。

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當局出手救樓市，人行銀保監聯手宣布將首套房貸利率下限下調20個基點，加上中國監管機構正在推進幫助民營開發商本周發行境內債券的計劃，地產股逆市向好。滬深股市周一高開，滬綜指高開0.53％，暫上3100關，不過隨後公布的經濟數據令人失望，三大指數齊齊翻綠，滬綜指反覆向下，午後在房企發債的刺激下，跌幅一度收窄，收市仍跌0.34％，報3073.75點，深成指軟0.6％，創業板指跌1.14％%。



人民銀行今日提早對周二（17日）到期的中期借貸便利操作（MLF）1000億元（人民幣．下同）等量續作，期限1年，利率仍持平為2.85％。同時，人行連續第23日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.1％。周一有200億元逆回購到期，全口徑計，淨投放1100億元。外資急逃通過陸股通流走78.26億元。兩市成交7862億元，按日增加3.8%。



今日新聞精選



1. 疫情封控衝擊下，內地經濟數據大走樣，周一早公布的工業、投資、消費數據印證三頭馬車開倒車。國家統計局表示，今年以來，受國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情衝擊明顯的超預期影響，經濟新的下行壓力進一步加大。4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復甦。現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。下階段，推動經濟穩定恢復，最大限度減少疫情對經濟運行的不利影響，確保經濟運行在合理區間。各項助企紓困政策在持續發力，相信二季度仍然會保持較好增長態勢。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展逐步顯效，宏觀政策調節力度加大，專項債發行使用加快，投資要素保障不斷增強，投資拉動作用有望進一步發揮，推動經濟穩定運行在合理區間。



2. 國家統計局公布，4月份，全國城鎮調查失業率為6.1％，比上月上升0.3個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.7％；外來戶籍人口調查失業率為6.9％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為6.6％。16－24歲、25-59歲人口調查失業率分別為18.2％、5.3％。31個大城市城鎮調查失業率為6.7％。1－4月，全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7％。值得留意的是，在中國今年政府工作報告中，目標城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5％以內。能源方面，4月份，原煤生產增速有所回落，原油、天然氣生產保持穩定，電力生產由增轉降，水電、風電、太陽能發電保持較快增長。電力生產由增轉降。其中，4月份發電6086億千瓦時，同比下降4.3%，上月為增長0.2％，日均發電202.9億千瓦時。1至4月份，發電2.6萬億千瓦時，同比增長1.3％。



3. 國家統計局公布，1－4月份，全國房地產開發投資39154億元，同比轉降2.7％；其中，住宅投資29527億元，下降2.1％。今年首季全國房地產開發投資增速為0.7％。首四月，商品房銷售額37789億元，下降29.5％，降幅較1－3月的22.7％繼續擴大；其中，住宅銷售額下降32.2％。當局周末「出招」救樓市，首套房的貸款利率調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點，按目前5年期以上LPR為4.6％計算，新政策下首套房貸利率可低至4.4％。分析認為，這是監管部門進一步釋放利好、提振樓市信心的嘗試；預計全國統一下限調整後，各地下調房貸利率的空間進一步打開。接下來，5月20日即將公布LPR調降可期。與此同時，廣東東莞及江蘇南京放寬多孩家庭購房限制。東莞市住建局、稅務局等8個部門，14日推出樓市鬆綁措施，包括即日起允許二孩或三孩家庭，增購一套商品住房；另外，商品住房取得「不動產權證」滿2年後，可以交易轉讓。另據《REDD》引述知情人士表示，碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)及美的置業(03990)三家民企被監管機構選為示範企業，將於本周率先發行人民幣債券。



4. 內地疫情持續回落，15日新增本土及無症狀逾1100宗。其中，周日（15日）上海新增本土新冠肺炎確診病例69例和無症狀感染者869例，單日陽性個案跌至三位數。上海市副市長陳通周日在上海市政府疫情防控發布會上表示，上海從5月16日起分階段推進復商復市。上海市副市長宗明周一在上海疫情防控發布會上表示，上海將分三個階段逐步恢復正常生產生活秩序。第一階段是從現在開始至5月21日，上海將持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。第二階段是5月22日至5月31日，上海將進一步減少單日新增感染者數，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。第三階段是6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，上海將全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。不過，出入有明確防疫要求的公共場所、搭乘公共交通工具的人員，須持48小時內核酸檢測陰性證明。



5. 中國4月信貸數據全面熄火，人行提出三大具體措施。在穩定信貸總量方面，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，宏觀槓桿率會有所上升，但保持在合理區間。2022年第10期《求是》刊登銀保監黨委撰寫的《持之以恆防範化解重大金融風險》一文指出，把防止資本野蠻生長與推動資本有序發展結合起來，在金融領域為資本設置好「紅綠燈」。築牢產業資本與金融資本的「防火牆」，加強對股東的穿透式監管，嚴防銀行保險資金被用於盲目「加槓桿」。文章強調，堅持金融活動全部納入監管，堅持金融業務持牌經營規則，嚴厲打擊「無照駕駛」行為，堅決防止監管套利。完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，促進平台經濟健康發展。國家金融與發展實驗室上周發布報告表示，2022年一季度內地宏觀槓桿率從2021年末的263.8％上升至268.2％，上升4.4個百分點，升幅明顯且處於歷史上較高的增長速度。



6. 民航局周一下午將組織國內航空公司召開視頻會議，部署國內客運航班專項支持政策。會議通知指出，為夯實民航安全基礎，加快恢復市場信心，幫助民航業盡快度過疫情難關，經報國務院批准，財政擬對國內航空運輸企業運營國內客運航班予以資金支持。內媒從多家航空公司證實了上述消息，不過對於具體的資金支持方式，目前尚待會議上披露。有航空公司稱，資金支持政策將對國內航班按照每班每飛行小時的具體金額進行支持，不分航司規模大小，不分國有和民營。據《一財》引述多位行業內人士分析認為，上述措施對當下民航最實實在在的支持，比應急貸款，稅費減免更加直接，有利於讓更多航空公司飛起來。在疫情封控影響下，上海機場運作近乎停滯。據上海機場(滬:600009)公告，2022年4月上海機場旅客吞吐量4.06萬人次，同比下降98.93％，貨郵吞吐量11.16萬噸，同比下降70.04％。



7. 國家糧食和物資儲備局在《求是》雜誌發表文章稱，要將糧食、能源「兩個飯碗」牢牢端在自己手裏，切實守住安全底線。這篇名為《完善國家儲備體系 保障初級產品供給》的文章提到，「國際上一有風吹草動，許多國家就先捂住自己的『糧袋子』，有的在能源、礦產資源安全方面的『軟肋』就暴露出來」，指維護國家安全需充分發揮國家儲備的戰略保障功能。中國是糧食、能源、礦產資源消費大國，部分品種外採率較高。在大變局中謀復興，實現高水平自立自強，需要從總體國家安全觀的高度，完善國家儲備體系。文章提出，要充分發揮國家儲備的調節作用，強化對經濟社會的協同保障，在更高水平上實現供需動態平衡，維護宏觀經濟大盤穩定。要把握國家儲備吞吐調節的時度效，服務大宗商品保供穩價，維護初級產品供給的安全穩定。



8. 人民幣中間價止步六連貶，暫時脫離近20個月低位，即期匯率（CNY）周一早仍低開9點子，盤初曾漲逾百點，惟在遠遜預期的4月經濟數據公布後，匯價快速回吐漲幅並震盪走跌，全日跌137點，收報6.7967，刷2020年9月30日以來近20個月新低。交易員稱，宏觀經濟數據疲弱明顯打壓市場情緒，但由於忌憚人民幣過快貶值會招致監管層政策調控，短期匯價繼續大幅貶值的可能性或不高。中金報告認為，短期美元指數的變動仍將影響人民幣匯率走勢，預計本周兌美元匯率的區間為6.75－6.9。國際貨幣基金組織（IMF）公布，5月11日完成5年一度為特別提款權（SDR）比重審查，人民幣和美元分別上調1.36和1.65百分點，最新為12.28％和43.38％。是次審查為人民幣自2016加入SDR貨幣後，首次進行審查。此外人行公布，截至今年4月末，人行口徑外匯佔款錄21.33萬億元，按月減少176.3億元，終止此前連續七個月增加。

撰文：經濟通中國組

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