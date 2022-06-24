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溫鋼城料蔚來165元有支持 憂車股短期升勢近水尾

24/06/2022

 嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　蔚來汽車(09866)上海總部昨日（23日）發生致命意外，測試車從高處墜落，造成兩名員工死亡。公司指事件屬意外事故，與汽車安全無關，能否釋除公眾疑慮？波羅的海乾散貨指數近日急挫，拖累航運股受壓。隨著全球供應鏈恢復，運費逐步回落，航運股前景如何判斷？

 

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