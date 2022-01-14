【新冠肺炎】林鄭：第五輪防疫抗疫基金逾35億 食肆美容院受惠

行政長官林鄭月娥公布第五輪防疫抗疫措施，總金額約35.7億元，對象為受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所及人士，包括食肆、美容院、健身中心、註冊體育教練、個人藝術從業者等，以及長期處於「冰封」狀態的行業，包括旅遊業和跨境客運業，大部分資助措施可下星期開始接受申請，爭取農曆新年前後發放資助。

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第五輪資格以第四輪為藍本

第五輪防疫抗疫基金資格以第四輪為藍本，但會考慮受限時間，現時防疫措施大概會維持28日，而第四輪防疫抗疫基金是以處所受限57至158日去考慮，所以第五輪資助大概是第四輪一半；個人資助則是第二輪的三分之二；持有酒牌的食肆將有額外資助。

餐飲處所按持牌面積發放資助

餐飲處所按持牌面積發放資助、酒牌有額外資助，不超過100方米一次性派發5萬元；大於100至200平方米派發10萬元，如此類推。

針對停面授課的幼兒中心及中心提工興趣班的導師，會以個人名義發放，受影響機構包括全港1000間幼稚園會有支援，包括小學關閉校巴司機等。另外，因疫情取消的美食嘉年華、農墟及年宵都會有資助，在持牌費用上額外再予50%，美食嘉年華所有農友將獲得一次性資助。

不排除到立法會申請撥款資助行業

林鄭指，制定各行業的資助額時，希望盡量用好防疫基金剩餘的40億元，指現基金有足夠款項，但亦不排除在疫情惡化或個別行業仍未復甦下，再到立法會申請撥款，她相信部分立法會議員亦會主動提出增加對行業支援，形容是在完善選舉制度下，行政立法機關的良性互動。

撰文：經濟通採訪組

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